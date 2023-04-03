Muhalefet ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilmesine tepki gösterdi

İlk başvuruyu yaptıktansonra ilk Togg'u teslim alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özel sektör reklamı yapmakla suçlayan İyi Partili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı için torpil yapıldığını söyledi.

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Bugün tarihi bir törenle ilk Togg, ilk başvuruyu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları başvurular neticesinde Anadolu ve Gemlik modellerine sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk Togg ile attığı tur izlenme rekorları kıldı.

Muhalefetten ilk tepki

Artık yollarda sık sık görülecek Togg'un Erdoğan'a teslimini muhalefet ise hazmademedi.

İlk çıkışlardan biri İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray dan geldi.

Çıray sıraladığı sorular ile Togg'un bu tarihi gününe gölge düşürmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özel sektör reklamı yapmakla suçlayan Çıray şu ifadeleri kullandı:

"Diğer otomobiller gibi Togg da %51'i yerli ve muadili olan bir özel sektör üretimi olduğuna göre, bir Cumhurbaşkanı niye özel sektör reklâmı yapar? Tefeci gibi niye önceden para toplandı? Millet sıra beklerken onlarca araba ve uçağı olan Sn Erdoğan'a niye torpil yapıldı? Bu araç bantta seri olarak üretildiğine göre niye iki tek üretildi?"