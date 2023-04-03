BIST 4.839
DOLAR 19,20
EURO 20,96
ALTIN 1.224,76
HABER /  POLİTİKA

Muhalefet ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilmesine tepki gösterdi

Muhalefet ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilmesine tepki gösterdi

İlk başvuruyu yaptıktansonra ilk Togg'u teslim alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özel sektör reklamı yapmakla suçlayan İyi Partili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı için torpil yapıldığını söyledi.

Abone ol

Bugün tarihi bir törenle ilk Togg, ilk başvuruyu yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edildi.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları başvurular neticesinde Anadolu ve Gemlik modellerine sahip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk Togg ile attığı tur izlenme rekorları kıldı.

Muhalefetten ilk tepki

Artık yollarda sık sık görülecek Togg'un Erdoğan'a teslimini muhalefet ise hazmademedi.

İlk çıkışlardan biri İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray dan geldi.

Çıray sıraladığı sorular ile Togg'un bu tarihi gününe gölge düşürmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özel sektör reklamı yapmakla suçlayan Çıray şu ifadeleri kullandı:

"Diğer otomobiller gibi Togg da %51'i yerli ve muadili olan bir özel sektör üretimi olduğuna göre, bir Cumhurbaşkanı niye özel sektör reklâmı yapar? Tefeci gibi niye önceden para toplandı? Millet sıra beklerken onlarca araba ve uçağı olan Sn Erdoğan'a niye torpil yapıldı? Bu araç bantta seri olarak üretildiğine göre niye iki tek üretildi?"

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'den kavga ve seccade açıklaması: Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz
İYİ Parti'den kavga ve seccade açıklaması: Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin afet konutu yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin afet konutu yapacağız
Netanyahu'dan bir geri adım daha! Durum kötüleşiyor
Netanyahu'dan bir geri adım daha! Durum kötüleşiyor
Bakan Kurum: 11 ilimizde 70 bin konutun yapım sürecini başlattık
Bakan Kurum: 11 ilimizde 70 bin konutun yapım sürecini başlattık
Sinan Akçıl: Togg almak için araçlarımı sattım
Sinan Akçıl: Togg almak için araçlarımı sattım
İstanbul'da elektrikli skuter kullanımında yeni dönem!
İstanbul'da elektrikli skuter kullanımında yeni dönem!
Gözaltına alınan terörist itiraf etti: HDP İlçe binasında PKK eğitimi
Gözaltına alınan terörist itiraf etti: HDP İlçe binasında PKK eğitimi
Süleymanşah nasıl öldü tarihteki ölümü Süleyman Şah türbesi nerede?
Süleymanşah nasıl öldü tarihteki ölümü Süleyman Şah türbesi nerede?
Deprem bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı
Deprem bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli lodos uyarısı
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı
Göbeklitepe depremlerin ardından ziyarete açıldı
Tarihi gün! Yerli otomobil Togg'da ilk teslimat Erdoğan ailesine yapıldı
Tarihi gün! Yerli otomobil Togg'da ilk teslimat Erdoğan ailesine yapıldı
Depremden sonra Adıyaman'a ilk turist kafilesi Güney Kore'den geldi
Depremden sonra Adıyaman'a ilk turist kafilesi Güney Kore'den geldi