Kılıçdaroğlu'nun Erbakan aşkı depreşince ne oldu? Milli görüşçüler başkaldırdı Karamollaoğlu hedefte

Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin düzenlediği iftar yemeğinde konuşurken bir ayeti Necmettin Erbakan'ın sözü olarak okudu.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Yenikapı'da bulunan Avrasya Kadir Topbaş Gösteri Merkezi'nde, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşurken yine bizi şaşırtmadı ve bir gafa daha imzasını attı. Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, konuşmasını bitirirken İsra Suresi’nin 81. Ayetini okudu ancak bu ayeti Necmettin Erbakan’ın sözü olarak duyurdu.

Bu arada Kılıçdaroğlu’nu mücahit ilan eden Temel Karamollaoğlu ise Milli Görüş’lülerin hedefi haline geldi. Milli Görüş'ün önemli ismi Mehmet Bingöl, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu “sizi kullanıyorlar, aldanmayın, bunlar kendilerine gelen talimatlara uyuyorlar” şeklinde uyardığını ama dikkate alınmadığını söyledi. Bu açıklamayla birlikte Milli Görüş’te Karamollaoğlu’na karşı bir tutum oluşmaya başladığı ortaya çıkmış oldu.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu ve gündemdeki diğer konuları Perde Arkası’nda masaya yatırıyor.