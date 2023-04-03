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Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Nef'i farklı mağlup etti

Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Nef'i farklı mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, sahasında Galatasaray Nef'i 86-64 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko sahasında Galatasaray Nef ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler maçın başından sonuna kadar üstün taraftı. İlk çeyreği 24-13 kapatan Fenerbahçe Beko devreye 22 sayı farkla 47-25 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte Galatasaray Nef farkı 19'a indirdi ve periyot 63-45 bitti. Son çeyrekte ev sahibi takım üstünlüğünü korudu ve mücadeleden 22 sayı farkla 86-64 kazandı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla puanını 42 yaptı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Galatasaray ise 33 puanda kaldı.

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