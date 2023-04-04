Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'den dikkat çeken 'Türkiye' çıkışı!

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, "Şu anda dünya Türkiye’ye cömertçe yardım gönderiyor çünkü Türkiye’de geçmişte aynı cömertlik ile diğer ülkelere yardım göndermişti. Dünya Türkiye’ye olan borcunu ödüyor" dedi.

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ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, depremin vurduğu İslahiye ilçesinde ABD merkezli yardım derneği olan Work Central Kitchen’in (Dünya Merkez Mutfağı) depremzedelere yönelik yemek dağıtımına katıldı.

HDP'nin desteklediği 6'lı masanın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin Başkan Erdoğan'ın da sert sözlerle eleştirdiği ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake bugün dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Jeff Flake, standın arkasına geçerek, depremzedelere yemek dağıttıktan sonra dernek yöneticileri ile görüşerek, yaptıkları çalışmalar hakkına bildi aldı.

‘ABD 235 milyon dolar yardım taahhüt etti’

Jeff Flake, yaptığı açıklamada, deprem felaketlerinin ardından tüm dünyada seferberlik başladığını söyledi.

ABD hükümetinin deprem felaketlerinin başından bu yana 235 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunduğunu ve bunun bir kısmını dağıttığını, ancak böyle bir felakette hükümetler arası yardımlardan çok daha fazlasının gerektiğini de söyledi.

Jeff Flake, şöyle konuştu:

"Depremlerin ardından Amerika’nın yaptığı taahhüt kararlığı ihtiyaç olduğu sürece burada olmaktı. Ve bu sözümüzü tutuyoruz. Bu çalışmalarda Türk ortaklarımız ile birlikte çalışmaktan son derece büyük memnuniyet duyuyorum. ABD hükümeti deprem felaketlerinin başından bu yana yardım kapsamında 235 milyon dolar yardım ilan etmiş ve bunun bir kısmını da dağıtmıştır. Ancak tabi ki böyle bir felakette hükümetler arası yardımlardan çok daha fazlası gerekiyor. Bu nedenle ABD özel sektörünün de yapmış olduğu yardımları da görmek son derece yüreklendirici. Bu tarihe dek ABD özel sektörü ve STK’ların katılımı ile birlikte sanırım 120 milyon dolar kadar yardım toplanmış bulunmakta. Bu da hem özel sektörün hem de kişilerin birbirine yardım etmesinin ne kadar etkili olduğunun güzel bir örneğidir. Depremden hemen birkaç gün sonra dünya merkez mutfağı kurucusu temsilcileri buradaydı. Kendisi ile konuşma fırsatına eriştim. Kendisi deprem alanlarındaydı. Bugün burada güzel çalışmaları görmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Özellikle bugünlerde ramazan ayında bu çalışmalar daha büyük önem kazanıyor. Çünkü oruç tutan kişilerin aslında alışkın oldukları yemekleri yemesi önem kazanıyor. Dünya merkez mutfağı da burada tam olarak bu çalışmayı yapıyorlar. Yerel malzemeler kullanarak insanların tanıdığı bildiği yemekleri dağıtıyorlar."

"Dünya Türkiye’ye olan borcunu ödüyor"

Büyükelçi Flake, Türkiye’nin geçmişte 5 kıtada 50’den fazla ülkeye doğal afetlerde yardım ettiğini belirterek, şimdi dünyanın dört bir yanından gelen yardımlarla ilgili de 'dünyanın Türkiye’ye olan borcunu ödediğini' söyledi.

Flake, "Birkaç hafta önce Washington DC’de senatolar ve eski çalışma arkadaşlarım ile bir araya geldiğimde onlar bana Türkiye’deki felaketlere yeterli derecede yardım edilip edilmediğini sordular. Bende evet diye cevap verdim. Bunun sebebi Türkiye’nin 5 kıtada 50’den fazla ülkede doğal afetlere yardım göndermiş olması. Dünya Türkiye’ye olan borcunu ödemekte şu anda. Şu anda dünya Türkiye’ye cömertçe yardım gönderiyor, çünkü Türkiye’de geçmişte aynı cömertlik ile diğer ülkelere yardım göndermişti.’’ dedi.

Büyükelçi Jeff Flake, konuşmalarının ardından düzenlenen iftar çadırında oruç açan bir aile ile birlikte yemek yedi.

Erdoğan: Buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" ifadelerini kullanmıştı.