Muharrem İnce: Ecevit'e bölücü dediler, iki kere Başbakan oldu

Memleket Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, muhalefette kendisini bölücülükle suçlayanlara Bülent Ecevit'i örnek gösterdi.

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CHP, İyi Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin yanı sıra HDP'nin dışarıdan desteklediği Millet İttifakı'nın uzun uğraşlar sonucu Cumhurbaşkanı adayı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

Hararetli günler yaşanırken, Meclis'te grubu bulunmayan adayların 100 bin imza ile adaylıkları da kesinleşti.

Buna göre Memleket Parti Genel Başkanı Muharrem İnce ile Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da resmi olarak Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Muharrrem İnce'nin adaylığı, muhalefeti endişelendirdi

Resmi sürecin başlamasıyla 6'lı masa cephesi, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçirmek için büyük çaba sarf etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, muhalefete gidecek oyları bölme ihtimaline dikkat çekiliyor.

Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, bu konuya değindi.

"Ecevit'e de bölücü dediler, adam iki kere Başbakan oldu"

Kendisine bölücü diyenlere Ecevit'i örnek gösteren İnce, şu ifadeleri kullandı:

Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyoruz. Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı için ilan ettik. 'Başka olmak isteyen var mı?' dedik. Sandık koyduk, kimse çıkmadı. Üyeler oy kullanmadılar, aday oldum. Kılıçdaroğlu bunu yapsaydı belki sayın İmamoğlu, sayın Mansur Yavaş aday olacaktı. Kılıçdaroğlu partinin eski evlatlarına çağrı yapsaydı. Masanın kurulumu yanlış.

17 parti, 11 büyükşehir belediyesi, Hazine parası, bütün bunlarla beceriksiz, başarısız olacaksın, sonra diyeceksin ki, 'Muharrem İnce sokağa çıkamazsın, sana baskı kurdururum' diyeceksin. Bunu rahmetli Ecevit'e yaptılar 'bir bölen' dediler. Ecevit iki kere başbakan oldu, ona 'bölücü' diyenler hiçbir şey olamadı.

Siyasette ya menfaat ya ilke ittifakı olur. Burada ilke ittifakı yok. 'Beni Cumhurbaşkanı yapın sizi Cumhurbaşkanı yardımcısı yapayım'. Bu ülke ne Erdoğan gibi tek adam yönetilir ne de 7 cumhurbaşkanı yardımcısıyla yönetilir. Bizi birkaç ay öncesine kadar yok sayıyorlardı. Şimdi oylar astronomik artıyor. Partinin oyunu 11 gösteren var, benim oyumu 14, 16, 17 gösteren var. Benim de elimde verilerim var. Belki de inanmakta güçlük çekebilirler ama internete girdiklerinde her çeşit veriyi görüyorlar.