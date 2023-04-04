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Fenerbahçe'de Jorge Jesus sözleşmesi feshedilebilir

Fenerbahçe'de Jorge Jesus sözleşmesi feshedilebilir

Süper Lig'in 27. haftasında 10 kişi kalan rakibi Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-2 kaybeden Fenerbahçe'de taraftarlar Jorge Jesus'u eleştiri yağmuruna tutmuştu. Brezilya'da gündem olan bir habere göre Fenerbahçe yönetimi, Jesus ile sözleşmesini sonlandırmak için görüştü.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 10 kişi kalan rakibi Beşiktaş'a Kadıköy'de 4-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus ise cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.

Portekizli teknik adam maç boyunca telefondan yardımcısına direktifler verirken Fenerbahçe'deki 4. derbisinde de galibiyet yüzü göremedi.

Sözleşmesi feshedilebilir

Tüm bu gelişmelerin ardından Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

UOL Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe yönetimi ile Jorge Jesus, sözleşme feshi için görüşme gerçekleştirdi.

Jesus'un sözleşmesinin kısa süre içerisinde ya da Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından feshedilebileceği bildirildi.

Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü

Bu sezon sarı-lacivertlilerde 39 resmi maça çıkan deneyimli teknik adam 26 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 2.18'lik puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda İspanya ekibi Sevilla'ya elenmişti.

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