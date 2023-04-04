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Dehşete düşüren olay! Direğe asılı poşetin içinden çıkan şey kan dondurdu

Dehşete düşüren olay! Direğe asılı poşetin içinden çıkan şey kan dondurdu

İSTANBUL Esenyurt'ta, temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanında bulunan direğe asılı bir poşetin içinde erkek bebeğe ait ceset buldu.

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İstanbul Esenyurt'ta Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1524 Sokak’ta görev yapan temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanındaki direğe asılı bir poşet olduğunu fark etti. Poşeti açtıklarında içerisinde bebek cesedi olduğunu gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bebek cesedi morga götürüldü

Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Delil toplayan ekipler bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Çalışmaların ardından erkek bebeğe ait olduğu tespit edilen ceset, bir hastanenin morguna götürüldü. 

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