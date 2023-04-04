İYİ Parti'de yumruklu kavga! Koray Aydın ekibi Genel Merkez'i tehdit etti: 'Vazgeçin yoksa kan çıkacak...'

İYİ Parti'nin Ankara'daki temayül yoklaması sırasında çıkan yumruklu kavga ile ilgili bomba kulis!.. Sabah Gazetesi Yazarı Şebnem Bursalı, oy sayımı sırasında 'optik sayım' ve 'normal sayım' tartışması yaşandığını belirterek Koray Aydın'ın ekibin genel merkezi arayıp "Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak" dediğini aktardı.

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14 Mayıs seçimleri öncesi İYİ Parti'nin Ankara'daki temayül yoklamasında yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu bir kavga çıktı. İYİ Parti'nin ön seçimlerinde Şenol Sunat ile Adnan Beker arasında başlayan mükerrer oy tartışması gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışmaların ardından Sunat'ın hedef göstermesi üzerine taraflar birbirine girdi.

Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

Sunat'ın 'fazla oy' atıldığı ve seçimin iptali istemesinin ardından başlayan kavgada, sandalye ve yumruklar havada uçuştu. Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat'ın tartışma öncesi dışarıda bir değerlendirme yaptığı ve değerlendirmeye tarafların karşı çıktığı ifade edildi.

Koray Aydın ekibi kavga öncesi itiraz etti

A Haber canlı yayınında konuşan gazeteci Şebnem Bursalı, kavga sonrasında oylamanın ve sayımın durdurulduğunu, gece yarısı ise oy sayımının tekrar başlatıldığını ifade etti. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun önerisi üzerine optik sayım ile oy sayımı yapıldığını aktaran Bursalı, şunları söyledi:

Vazgeçin yoksa kan çıkacak

"Bu durumda Koray Aydın'a 70 oy çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi buna itiraz ediyor ve normal sayım yapılması isteniyor. Koray Aydın'ın oyu bu durumda 210 çıkıyor. Koray Aydın'ın ekibi genel merkezi arıyor 'Optik okuyucu işinden vazgeçin yoksa kan çıkacak' ifadelerini kullanıyor. Koray Aydın, Akşener'in FETÖ desteğiyle bu göreve geldiğini de söyleyen bir isim."