GENAR'dan bomba anket! Meral Akşener ve İYİ Parti çöktü! Muharrem İnce'yi besliyorlar...
İYİ Parti ve Meral Akşener'i çok kızdıracak ve düşündürecek anket sonuçları geldi. GENAR Araştırma'nın patronu İhsan Aktaş, İYİ Parti'nin oyunun yüzde 7 barajının altına düştüğünü belirterek, İYİ Parti ve Meral Akşener'den kaçan oyların Muharrem İnce'yi büyüttüğünü savundu.
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş yaptıkları son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını açıkladı. İYİ Parti'nin siyasi partiler arasındaki dağılım ve oy geçişinde 'Kaybeden' rolüyle belirleyici olduğunu belirten Aktaş, İYİ Parti'nin 1 yıl önce yüzde 14'le başlayan oy oranı macerasını bugün yüzde 7 seviyesinde tamamladığını söyledi.
"Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna gelen cevapların 6'lı Masa için çok da iç açıcı olmadığını savunan İhsan Aktaş, son seçim anketi sonuçlarına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kaybeden' rolüyle kendisini ve yanındakileri adeta bir intihar teşebbüsüne sürüklediğini ifade etti.
Altılı Masa kurulurken CHP yüzde 27'ydi
İYİ Parti'nin 1 yılda yüzde 50 oy kaybı yaşadığını belirten İhsan Aktaş, "İYİ Parti yaklaşık 1 yıl önce 6'lı masa mensupları masaya otururken CHP'nin son seçim anketlerinde yüzde 26 oyu vardı.
Düşüş Lütfü Türkkan'la başladı
İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14'lerdeydi. O dönemde Lütfü Türkkan şehit ailesine küfredince 12 buçuklara düştü. Sonra 13'leri buldu.