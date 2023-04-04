GENAR'dan bomba anket! Meral Akşener ve İYİ Parti çöktü! Muharrem İnce'yi besliyorlar...

"Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna gelen cevapların 6'lı Masa için çok da iç açıcı olmadığını savunan İhsan Aktaş, son seçim anketi sonuçlarına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kaybeden' rolüyle kendisini ve yanındakileri adeta bir intihar teşebbüsüne sürüklediğini ifade etti.