Sabah Gazetesi'ni şok eden ölüm! Yazıişleri Müdürü Şaban Arslan kalp krizi geçirdi...

Sabah Gazetesi’ni yasa boğan ölüm haberi geldi. Sabah'ta uzun yıllar Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevinde bulunan ve daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan gazete binasındaki odasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten Şaban Arslan (56) gazetedeki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dün akşam saat 19:00 sıralarında gazete binasındaki odasında aniden rahatsızlanan ve kalp krizi geçiren Arslan, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların çabası yeterli olmadı

Arslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti. 2009 yılında Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü görevine getirilen Arslan, daha sonra da Haber Koordinatörlüğü görevini yürütmüştü. Son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten 56 yaşındaki Arslan evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cenaze programı belli oldu

Şaban Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesi'nde 4 Nisan Salı günü (bugün) saat 13.00'de tören yapılacak. Daha sonra Samsun'a gönderilecek olan Şaban Arslan'ın naaşı, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Şaban Arslan kimdir eşi ve çocukları...

1967 Ordu Ünye doğumlu olan Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü’nü bitirdi. Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi´nde başlayan Arslan, ardından sırayla Akşam Gazetesi´nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi´nde İstihbarat Müdürlüğü yaptı.

Yeni Şafak Gazetesi’ndeki haberleriyle büyük ses getiren Arslan, 2008’de SABAH Gazetesi Bölge Koordinatörü olarak göreve başlayarak Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırladı. Yine aynı yıl içinde Haber Koordinatörlüğü görevine getirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Arslan’ın yayınlanmış 4 kitabı bulunmaktadır.