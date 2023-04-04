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Evde bakım maaşı alanın cebi bayram edecek! Tam 6.337 lira hesabınıza yatacak

Evde bakım maaşı alanın cebi bayram edecek! Tam 6.337 lira hesabınıza yatacak

Her ay devlet tarafından evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı alanlara nisan ayında çifte müjde var. Geçmiş yıllarda ikramiye alamayan milyonlarca vatandaşa bayram öncesi güzel haber geldi. Evde bakım maaşı alanlara bu ay hem 2 bin lira ikramiye hem de 4.337 lira maaş ödenecek.

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Devlet tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı alanlara nisan ayında müjde var! Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ödenen evde bakım maaşlarına ocak ayı ile birlikte yeni zam gelmiş ve son rakam 4.337 lira olmuştu. Her ayın 15'i ile 30'u arasında il il hesaplara yatan evde bakım maaşları bu ay erken yatacak. 

Geçtiğimiz yıllarda devlet tarafından emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden yararlanamayan vatandaşlar bu kez bayram ikramiyesi alabilecekler. Yani nisan ayında evde bakım maaşı alanların cebine bir de 2 bin liralık bayram ikramiyesi girecek. Evde bakım maaşlarının ve ikramiyelerin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Ödemeler banka hesabının dışında e devlet üzerinden ya da PTT şubelerinden de sorgulanabilir. 

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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