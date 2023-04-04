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23 Nisan tatili bekleyene kötü haber bu yıl arada kaynadı!

23 Nisan tatili bekleyene kötü haber bu yıl arada kaynadı!

2023 yılının resmi tatillerinden biri olan 23 Nisan bu sene ne zaman, hangi güne geliyor araştırmaları hız kazandı. Tatil planı yapana şimdiden kötü haber! Atatürk'ün çocuklara hediyesi 23 Nisan bu sene bayram tatili ile birleşti ve pazar gününe denk geliyor. Yani 23 Nisan bu sene Ramazan Bayramı'nın 3. günü.

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23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi soruları özellile tatil planı yapmak isteyen çalışan kesim tarafından araştırılıyor. 2023 yılının resmi tatillerinden biri olan 23 Nisan bu sene öyle bir güne denk geliyor ki.. tüm hesapları bozacak. 23 Nisan 2023 yılında pazar gününe denk geliyor. Ayrıca Ramazan Bayramı'nın da 3. günü olacak. Yani çalışan kesimin 23 Nisan resmi tatili 'bayram tatiliyle arada kaynacak'

2023 yılındaki resmi tatiller

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar           

 Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi          

 Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

 Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

 Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi  

 Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar        

 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

 Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

 Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

 Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

 Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

 Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

 Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

 Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

23 Nisan'da ne oldu?

23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır.[2][4] Milletvekillerinin belirlenişi ve Ankara'ya gelişi çok kısa bir zamanda gerçekleşmiştir. Milletvekili seçimleri Atatürk'ün Ankara'da bir meclisin toplanacağını ve neden toplanması gerektiğini açıklayan 19 Mart 1920 tarihli bildirisiyle başlamış,[3] yine Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyurulmuş ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istenmiştir.[11] 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115'i katılabilmiştir.

TBMM'nin açılışı

TBMM'nin açılışından 2000'li yıllara kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bu ulusal bayram konusunda eksik bilgilenme ve yanlış tarihlendirmeye çokça rastlanmıştır.Hatta bazı tarihçilerce böyle bir günün tarihinin genişçe araştırılmamış olması büyük bir eksiklikti. Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın 1997'de yayımlanan bir makalesiyle15 Mayıs 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. bu eksikliği gidermeye çalışmıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ortaya çıkışında 3 ayrı bayramın payı vardır. Çocuk Bayramı tamamen ayrı bir kavram olarak gelişirken, Ulusal Egemenlik ve 23 Nisan Bayramları baştan ayrı bayramlarken, birleşmişler; en son da onlara Çocuk Bayramı katılmıştır.

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