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Baraj inşaatı şantiyesindeki kumu satarken yakalandı

Baraj inşaatı şantiyesindeki kumu satarken yakalandı

AYDIN'ın SÖKE ilçesinde devam eden baraj inşaatındaki kumu kamyonla başka bir şahsa satmaya çalışan kişi Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

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Bağarası Mahallesi’nde devriye esnasında bir kamu kurumuna ait baraj inşaatı şantiyesi içerisinde bulunan kumu hafriyat kamyonu ile para karşılığı bir şahsa satmaya çalışan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs hakkında Jandarma Trafik Timi tarafından 5 bin 015 TL idari para cezası uygulanarak olayda kullanılan hafriyat kamyonu ve iş makinesi yediemine teslim edildi. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

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