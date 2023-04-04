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Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Elektrikli araçlara prim indirimi geliyor

Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Elektrikli araçlara prim indirimi geliyor

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek. Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.

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