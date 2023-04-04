BIST 4.850
DOLAR 19,22
EURO 20,98
ALTIN 1.223,91
HABER /  SEÇİM

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için TL, dolar ve euro bağış yapılabilecek beş ayrı banka hesabı açıldı.

Abone ol

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için üç ayrı bankada açılan hesaplar kamuoyuna duyuruldu.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için bağış yapmak isteyenler, 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapabilecekleri gibi, 7 bin TL ve üzeri bağışlarını duyurulan banka hesap numaralarına yapabilecek.

Yalnızca T.C. vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için her vatandaş en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunabilecek.

Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek. Bağış kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Sadece T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler bağış yapabilir. Yurt dışından yapılacak bağışlar için de T.C. vatandaşlığı şarttır. Yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar, tüzel kişiler, T.C. uyrukluğunda olmayan gerçek kişiler bağış yapamaz. Bir kişi, her bir adaya her bir tur için en fazla 55 bin 598 TL bağış yapabilir (üst sınır). Bağış prensip itibarıyla adayın banka seçim hesaplarına yapılır. Ancak 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapmak da mümkündür. 7 bin TL üstü bağışlar kesinlikle banka hesaplarına yapılmak zorundadır. İsteyen vatandaşlar 10 TL, 20 TL gibi tutarları dahi banka hesaplarına gönderebilirler. Döviz cinsinden de bağış yapılabilecek. Ancak bu durumda bağış üst sınırı yine 55 bin 598 TL'nin döviz karşılığı tutar olacaktır. Üst sınırın geçilip geçilmediğinin tespitinde bağışın yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır. Bu nedenle sınırın geçilmemesi için azami özen gösterilmelidir. Bankalarda yurt içinde bağış tutarları üzerinden herhangi bir ad altında masraf alınmayacaktır" denildi.

Bağış ve yardım hesapları şöyle:

"Türkiye İş Bankası-Yenişehir Şubesi TL: TR85 0006 4000 0014 2186 5360 54

Türkiye İş Bankası-Yenişehir Şubesi USD: TR24 0006 4000 0024 2187 6946 48 ISBKTRISXXX

Türkiye İş Bankası-Yenişehir Şubesi EUR: TR83 0006 4000 0024 2187 6946 53 ISBKTRISXXX

Ziraat Bankası-Çukurambar Şubesi TL: TR22 0001 0019 3703 3015 3960

05 Vakıfbank- Anafartalar Şubesi TL: TR77 0001 5001 5800 7320 1823 20"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Suriye kaynaklı toz taşınımı! Hangi iller etkilenecek? Meteoroloji: 60 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor
Foto Galeri Suriye kaynaklı toz taşınımı! Hangi iller etkilenecek? Meteoroloji: 60 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mavi tik, güvenilirliğini kaybettİ! Seçim sürecinde sahte hesaplara dikkat
Mavi tik, güvenilirliğini kaybettİ! Seçim sürecinde sahte hesaplara dikkat
Dolar kuru bugün ne kadar 4 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatı! Selçuk Geçer'in 2023 tahmini şoke etti
Dolar kuru bugün ne kadar 4 Nisan 2023 dolar ve euro fiyatı! Selçuk Geçer'in 2023 tahmini şoke etti
İstanbul ve Ankara merkezli FETÖ operasyonları! Gözaltına alınanlar var
İstanbul ve Ankara merkezli FETÖ operasyonları! Gözaltına alınanlar var
Araç sahipleri hemen depoları doldurun! LPG'ye kallavi indirim, Benzine dev zam! 4 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri hemen depoları doldurun! LPG'ye kallavi indirim, Benzine dev zam! 4 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları
A101 6 Nisan 2023 Maxi Scooter fiyatı ne kadar? A101 Maxi Scooter özellikleri neler?
A101 6 Nisan 2023 Maxi Scooter fiyatı ne kadar? A101 Maxi Scooter özellikleri neler?
Evde bakım maaşı alanın cebi bayram edecek! Tam 6.337 lira hesabınıza yatacak
Evde bakım maaşı alanın cebi bayram edecek! Tam 6.337 lira hesabınıza yatacak
Baraj inşaatı şantiyesindeki kumu satarken yakalandı
Baraj inşaatı şantiyesindeki kumu satarken yakalandı
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Elektrikli araçlara prim indirimi geliyor
Trafik sigortası yönetmeliği değişti: Elektrikli araçlara prim indirimi geliyor
ABD Pasifik’te yığınağa devam ediyor
ABD Pasifik’te yığınağa devam ediyor
İzmir'de eski sevgilisinin evine molotof attı
İzmir'de eski sevgilisinin evine molotof attı
23 Nisan tatili bekleyene kötü haber bu yıl arada kaynadı!
23 Nisan tatili bekleyene kötü haber bu yıl arada kaynadı!
Altın günler sonra uçacak! 4 Nisan gram ve çeyrek ne kadar oldu? İslam Memiş ve Selçuk Geçer'in olay altın açıklaması
Altın günler sonra uçacak! 4 Nisan gram ve çeyrek ne kadar oldu? İslam Memiş ve Selçuk Geçer'in olay altın açıklaması