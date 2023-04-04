Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için TL, dolar ve euro bağış yapılabilecek beş ayrı banka hesabı açıldı.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar için üç ayrı bankada açılan hesaplar kamuoyuna duyuruldu.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi için bağış yapmak isteyenler, 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapabilecekleri gibi, 7 bin TL ve üzeri bağışlarını duyurulan banka hesap numaralarına yapabilecek.

Yalnızca T.C. vatandaşı gerçek kişilerin katılabileceği yardım kampanyasına her bir tur için her vatandaş en fazla 55 bin 598 TL bağışta bulunabilecek.

Döviz cinsinden yapılacak bağışlar için de yine üst sınır olarak 55 bin 598 TL karşılığı döviz kabul edilebilecek. Bağış kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Sadece T.C. vatandaşı olan gerçek kişiler bağış yapabilir. Yurt dışından yapılacak bağışlar için de T.C. vatandaşlığı şarttır. Yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar, tüzel kişiler, T.C. uyrukluğunda olmayan gerçek kişiler bağış yapamaz. Bir kişi, her bir adaya her bir tur için en fazla 55 bin 598 TL bağış yapabilir (üst sınır). Bağış prensip itibarıyla adayın banka seçim hesaplarına yapılır. Ancak 7 bin TL’ye kadar makbuz karşılığı elden bağış yapmak da mümkündür. 7 bin TL üstü bağışlar kesinlikle banka hesaplarına yapılmak zorundadır. İsteyen vatandaşlar 10 TL, 20 TL gibi tutarları dahi banka hesaplarına gönderebilirler. Döviz cinsinden de bağış yapılabilecek. Ancak bu durumda bağış üst sınırı yine 55 bin 598 TL'nin döviz karşılığı tutar olacaktır. Üst sınırın geçilip geçilmediğinin tespitinde bağışın yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru dikkate alınacaktır. Bu nedenle sınırın geçilmemesi için azami özen gösterilmelidir. Bankalarda yurt içinde bağış tutarları üzerinden herhangi bir ad altında masraf alınmayacaktır" denildi.

Bağış ve yardım hesapları şöyle: