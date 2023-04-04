Suriye kaynaklı toz taşınımı! Hangi iller etkilenecek? Meteoroloji: 60 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için 60 ile sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Ayrıca Meteoroloji'den bazı şehirlere toz taşınımı uyarısı da geldi. Öte yandan İstanbul'da ise bugün sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 4 Nisan günü hava durumunun ayrıntıları...
4 Nisan Salı gününe dair hava durumu raporunda Meteoroloji 60 şehri uyardı. Meteoroloji 16 şehir için turuncu, 44 şehir için ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Türkiye genelinde yağış, fırtına ve toz taşınımı beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. İşte bugün havanın ayrıntıları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. MGM tarafından 16 il için turuncu kodlu ve 44 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Uyarı verilen şehirler
Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu rüzgar uyarısı yapıldı.