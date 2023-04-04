A101 6 Nisan 2023 Maxi Scooter fiyatı ne kadar? A101 Maxi Scooter özellikleri neler?

Her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler katalogları ile yüzlerce üründe avantajlı fiyat imkanı sunan A101'in 6 Nisan 2023 perşembe aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Tekne, karavan, elektrikli araba satışlarının ardından A101'in Maxi Scooter satması sosyal medyaya damga vururken internette Maxi Scooter ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki A101'in sattığı APEC marka APX5 150 CC Maxi Scooter modeli motosikletin fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

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Zincir market A101 sattığı ürünlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler katalogları ile dikkat çeken A101'in 6 Nisan perşembe aktüel ürünler kataloğundaki teknoloji, elektronik ürünler, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri, çok amaçlı ev eşyaları, züccaciyeye ve mutfak alanında birçok fırsat ürünü raflardaki yerini alıyor.

Daha önce tekne ve karavan satması olay olan A101'in 6 Nisan perşembe günü APEC APX5 150 CC Maxi Scooter satması sosyal medyaya damga vurdu. APX5 150 CC Maxi Scooter motosiklet ile ilgili araştırmalar internette hız kazanırken Maxi Scooter A101 fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki APEC APX5 150 CC Maxi Scooter özellikleri neler? İşte A101 6 Mart aktüel ürünler kataloğu ve A101 Maxi Scooter motosiklet fiyatı ile tüm özelliklerini sizler için derledik.

A101 Maxi Scooter fiyatı ne kadar?

A101’de her zaman olduğu gibi bu Perşembe günü satışa çıkardığı aktüel ürünlerle ilgi odağı olmayı başardı. Birbirinden farklı ürünler uygun fiyata raflardaki yerini alırken APEC markası APX5 150 CC modeli olan motosiktlet 6 Nisan 2023 perşembe günü satışa çıkacağı açıklandı. A101'in satacağı 150 CC'lik Maxi Scooter'ın peşin fiyatı 34 bin 990 TL , taksitli fiyatı ise 37 bin 440 TL olarak açıklandı.

A101 Maxi Scooter özellikleri neler?

A101 marketin satışını yapacağı APEC markası APX5 150 CC modeli Maxi Scooter özellikleri merak konusu oldu. A101 6 Nisan aktüel ürünler kataloğunda motosikleti görenler hayrete düşerken "A101 Maxi Scooter özellikleri neler?" sorusunun cevabını internette araştırılmaya başlandı. Peki A101 Maxi Scooter özellikleri neler? İşte A101 APEC Maxi Scooter motosikletin öne çıkan özellikleri...

*Kategori: L3e-A2

*Azami Hız: 95 KM/H

*Motor Kapasitesi: 146,6

*Azami net güç: 7.6 kW

*Azami net tork: 10.7 Nm

*Soğutma: Hava

*Aktarma tipi: CVT

*Boyutlar

Uzunluk: - 2050 mm

Genişlik: - 778 mm

Yükseklik: - 1128 mm

Dingil mesafesi: - 1370 mm

Sele yüksekliği: - 770 mm

*Kütle: 121 kg

*Azami taşıma kapasitesi: 150 kg

*Yokuş kalkış kabiliyeti: %15

*Yakıt tüketimi: 2.8 L/100 km

*LED ön farlar ve stop lambası

*Elektronik kontrollü enjeksiyon ünitesi

*Ön hidrolik -245 mm disk fren

*Arka hidrolik - 220 mm disk fren

*Yeni nesil süspansiyon geometrisi

*Sürekli değişken otomatik vites sistemi

*Özel tasarım dijital gösterge

*Aerodinamik ön cam

*Dahili arıza tespit sistemi

*Ekonomik yakıt tüketimi

*Euro 5 seviyesi çevre performansı

*2 yıl garanti