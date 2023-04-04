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İstanbul ve Ankara merkezli FETÖ operasyonları! Gözaltına alınanlar var

İstanbul ve Ankara merkezli FETÖ operasyonları! Gözaltına alınanlar var

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimatlara istinaden yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanmasında yer alan, haklarında tanık beyanları bulunan, başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 14 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. İstanbul merkezli 3 ildeki bir diğer operasyonda ise 9 kişi gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmasında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada FETÖ mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin Ankara merkezli 8 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonları devam ediyor.

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 9 kişi gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen, örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 9’u İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan, ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu gizli iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair teşhis ve itirafçı beyanı gibi başka deliller bulunan 4 ihraç astsubay ve 9 ihraç askeri öğrenci olmak üzere 13 şüpheli daha saptandı. FETÖ ile örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri belirlenen 13 kişinin yakalanması için gece geç saatlerde İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bulunamayan 4 kişi firar etmiş

Gerçekleştirilen operasyon neticesinde 9 FETÖ/PDY üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin ise yurtdışına firar ettiği belirtildi. Yakalanan 9 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların buradaki işlemleri devam ediyor.

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