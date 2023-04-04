BIST 4.886
DOLAR 19,23
EURO 21,01
ALTIN 1.225,43
HABER /  DÜNYA

İsrail güçleri 2023'ün ilk üç ayında Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü

İsrail güçleri 2023'ün ilk üç ayında Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü

İsrail işgali altındaki Kudüs kentinde 2023 yılının ilk çeyreğinde 7 Filistinlinin öldürüldüğü, 736'sının gözaltına alındığı bildirildi.

Abone ol

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği tarafından hazırlanan ve Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan raporda, işgal altındaki Kudüs'te İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlallerine yer verildi.

Kudüs'te 2023'ün ilk 3 ayında İsrail güçlerinin 7 Filistinliyi öldürdüğüne işaret edilen raporda, öldürülen Filistinlilerden ikisinin çocuk olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, İsrail makamlarının bu süre içinde biri çocuk 3 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu, böylece İsrail'in ailelerine teslim etmediği Filistinlilere ait cenaze sayısının 24'e yükseldiği ifade edildi.

Kudüs'te bu üç ayda gerçek ve plastik mermilerle vurulan 59 Filistinlinin yaralandığı belirtilen raporda, 110'u çocuk ve 26'sı kadın olmak üzere 736 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail'in aynı dönemde Kudüs'te Filistinlilere ait 117 yapıyı yıktığı bilgisi paylaşılan raporda, İsrail makamlarının ayrıca, Kudüs sakinlerini yerlerinden etmek için konut veya dükkan olarak kullanılan yapılarla ilgili 120 ihtar verdiği aktarıldı.

Raporda, kentteki öne çıkan Filistinli şahsiyetlerin evlerine sık sık baskınlar düzenlendiği vurgulanarak fanatik Yahudi yerleşimcilerin Kudüs sakinlerine yönelik saldırılarının arttığı ifade edildi.

İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin de arttığına dikkat çekilen raporda, 2023'ün ilk çeyreğinde Mescid-i Aksa'ya baskın yapan Yahudi yerleşimci sayısının 11 bini aştığı belirtildi.

Kudüs Valiliğinin raporunda, İsrail mahkemelerinden Filistinlilere yönelik çıkartılan kararların arttığı, Kudüs kentine yeni yerleşim projelerinin de dayatıldığına işaret edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli, Türkeş'in vefatının 26. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı:
Devlet Bahçeli, Türkeş'in vefatının 26. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı:
Dilencinin yarım günlük mesaisi şoke etti! Üzerinden çıkan paraya bakın
Dilencinin yarım günlük mesaisi şoke etti! Üzerinden çıkan paraya bakın
Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 26. yılı
Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 26. yılı
Evlat nöbetindeki anne: “Keşke dünya gözüyle oğlumu görebilsem"
Evlat nöbetindeki anne: “Keşke dünya gözüyle oğlumu görebilsem"
4 Nisan 2023 Bitcoin ve Altcoinler ne kadar? Düşüş bekleniyor uzman isimden bitcoin uyarısı
4 Nisan 2023 Bitcoin ve Altcoinler ne kadar? Düşüş bekleniyor uzman isimden bitcoin uyarısı
Adana Tufanbeyli'de 79 bina depremde hasar aldığı için yıkılacak
Adana Tufanbeyli'de 79 bina depremde hasar aldığı için yıkılacak
Ömer dizisinde sinsi Figen'i kim oynuyor? Gamze'nin kardeşi Figen gerçekte kim?
Ömer dizisinde sinsi Figen'i kim oynuyor? Gamze'nin kardeşi Figen gerçekte kim?
Ayasofya'da imparatorluk kapısına cam bölmeli koruma
Ayasofya'da imparatorluk kapısına cam bölmeli koruma
Meteoroloji uyardı: Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor
Okullarda nisan ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Okullarda nisan ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı
Mavi tik, güvenilirliğini kaybettİ! Seçim sürecinde sahte hesaplara dikkat
Mavi tik, güvenilirliğini kaybettİ! Seçim sürecinde sahte hesaplara dikkat