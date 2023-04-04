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Dilencinin yarım günlük mesaisi şoke etti! Üzerinden çıkan paraya bakın

Dilencinin yarım günlük mesaisi şoke etti! Üzerinden çıkan paraya bakın

ADANA’nın Sarıçam ilçesinde sabahtan öğlene kadar dilenen bir şahsı yakalayan zabıta ekipleri üzerinde de 2 bin 110 TL ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp zabıta müdürlüğüne götürdü.

Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı. Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.

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