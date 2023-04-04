4 Nisan 2023 Bitcoin ve Altcoinler ne kadar? Düşüş bekleniyor uzman isimden bitcoin uyarısı

Bitcoin ve kripto para piyasasında neler oluyor? 4 Nisan 2023 Bitcoin ve altcoinler ne kadardan işlem görüyor? İslam Memiş kripto paralarda düşüş beklediğini açıkladı. İşte son rakamlar...

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Bitcoin ve kripto para piyasası geçtiğimiz ay yaşanan ABD bankacılık krizine karşı güçlü durdu ve BTC 2023 yılında %70 artış kaydetmeyi başardı.

4 Nisan 2023 Bitcoin/USDT %0,7 artışla 27.922 dolardan, Türk lirası karşısında ise 547.556 TL’den işlem görüyor. Ethereum (ETH) %1,6 artışla 1.811, Cardano (ADA) %0,8 artışla 0,39, Polygon (MATIC) %1,3 artışla 1,1 dolar civarlarında bulunuyor.

İslam Memiş'ten uyarısı

Piyasa Uzmanı İslam Memiş tv100'de kaleme aldığı yazısında şunları söyledi:

Altın, gümüş, kripto paralar ve borsada düşüş, döviz kurlarında ve dolar endeksinde yükseliş bekliyorum. Bitcoin’de satışlar bekliyorum.

23-28 bin dolar aralığını takip edeceğim..

45 binden fazla kripto para yatırımcısı etkilendi

Son 24 saatlik periyotta kripto para piyasasından 155 milyon dolar tasfiye olurken bu durumdan 45 binden fazla kripto para yatırımcısı etkilendi.

Daha fazla belirsizlik...

Uzman Jeff Cantwell ise SEC’in son eylemlerinin yatırımcılar için kripto sektöründe daha fazla belirsizlik yarattığını aktardı.