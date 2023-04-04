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Adana Tufanbeyli'de 79 bina depremde hasar aldığı için yıkılacak

Adana Tufanbeyli'de 79 bina depremde hasar aldığı için yıkılacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 binanın yıkıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen 79 binanın yıkımına başlandı.

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6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 2 bina yıkıldı. Bina enkazında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, depremlerin ardından ilçede hasar tespit çalışması başlattı. Yapılan bu çalışmalarda 79 binanın ağır ve orta hasarlı olduğunu belirlendi. Ekipler bu tespitlerin ardından acil yıkılması gereken binaların yıkımına başladı. Ekipler, ilk olarak İstiklal Mahallesi'ndeki Erdoğan Çinçik'e ait 2 katlı binanın yıkımını gerçekleştirdi. Ekiplerin bir taraftan hasar tespit çalışması devam ederken, bir taraftan da yıkımların devam edileceği öğrenildi.

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