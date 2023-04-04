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Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı

Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı

Hava sıcaklığının arttığı Bayburt ve Erzincan’da bugün kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi görülecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif kuvvette, Erzincan çevrelerinde orta kuvvette, Bayburt çevrelerinde zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

“Kuvvetli rüzgar uyarısı”

Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren Bayburt’ta güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-60 km/saat hamleli 60-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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