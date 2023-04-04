Şantaj çıktı! Youtuber'la video çeken genç kızlar konuştu: 'Özel bölgelerimizi parayla satmış'
Bir sosyal medya fenomeninin kendisi ile video çekmek için ikna ettiği kızlarla buluştuğu buluşma sırasında genç kızların telefonlarını gizlice alıp özel fotoğraflarını kendisine gönderdiği iddia edildi.
Youtube'daki sapık videoların arkasından şantaj çıktı! Sosyal medyada daha fazla izlenmek uğruna yapılan şeyler artık sınır tanımıyor. Bir sosyal medya fenomeninin kendisi ile video çekmek için ikna ettiği kızlarla buluştuğu buluşma sırasında genç kızların telefonlarını gizlice alıp özel fotoğraflarını kendisine gönderdiği iddia edildi.
Sabah'ın haberine göre, genç kızlardan kimisi para karşılığı kimisi de ücretsiz olarak video çekmeyi kabul ediyor. Ancak bu videolar esnasında genç kızların istemediği sahnelerde yaşanınca ağına düşürdükleri kızlar videonun yayınlanmasını istemeyince olanlar oluyor. Youtuber D.A'nın mağdur ettiği kızlar her geçen gün artarken genç kızların anlattıkları olayın korkunçluğunu gözler önüne seriyor.
"Eline nasıl geçti bilmiyorum"
"D.A. ile 1 yıl kadar önce Instagram uygulaması üzerinden tanıştım" diyen C.A.; "Benim videomu defalarca kaldıracağını söyledi ancak kaldırmadı. En son ben ısrarcı olunca senin bende özel fotoğrafların var dedi. Attığı fotoğraf benim telefonumdan çekilmiş özel fotoğrafımdı onun eline nasıl geçti bilmiyorum" dedi.
Bir başka genç kız S.B. ise; "İlk başta konuştuğumuzda senin videoda rahatsız olduğun yerleri çıkaracağım dedi. Videoyu çektikten sonra ben yayınlanmasını istemedim. Şikayetçi oldum ama yine de yayınladı" dedi. G.C. ise; "Öyle şeyler söyleyip ikna ediyor ki kuşkusuz kendisine inanıyorsun.