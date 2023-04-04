BIST 4.880
DOLAR 19,23
EURO 21,01
ALTIN 1.225,61
HABER /  GÜNCEL

23 Nisan şiirleri 3 sınıf, 2 kıta-3 kıta kısa 23 Nisan şiirleri

23 Nisan şiirleri 3 sınıf, 2 kıta-3 kıta kısa 23 Nisan şiirleri

Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan yaklaşırken heyecan da başladı. Okullarda, sınıflarda 23 Nisan bayramı çoşkusu yaşayacak olan öğrenciler 23 Nisan şiirlerini araştırıyor. Bu sene 23 Nisan pazar günü ve bayram tatiline denk geliyor. Bu nedenle 23 Nisan erken kutlanacak. İşte 3. sınıf-2. sınıf 2 kıtalık kısa için 23 Nisan şiirleri

Abone ol

23 Nisan çoşkusuna sayılı günler kala öğrenciler 23 Nisan şiirlerini araştırıyor. Bu 23 Nisan pazar gününe ve bayram tatiline denk geldiği için okullarda 23 Nisan erken kutlanacak. 17 Nisan'da okullar ara tatile girecek, ara tatilin ardından öğrencilerin bayram tatili başlayacak. Bu nedenle birçok okulda 23 Nisan kutlamaları okullar ara tatile girmeden yapılacak. Bu nedenle öğrenciler törenlerde okumak için 23 Nisan şiirlerini araştırıyor. 

Bu önemli güne bir zaman kala okullarda öğretmenler günün anlam ve önemine uygun ödevler veriyorlar. Bu yıl da öğrenciler 23 Nisan şiirlerine yoğun ilgi gösteriyorlar. 2 kıtalık kısa, uzun ve 4 kıtalık 23 Nisan sözleri haberimizde. 

İşte 23 Nisan şiirleri

23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.
Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk'ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan.
HAKKI ERCAN

23 NİSAN 
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI

23 NİSAN 
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN

23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT

23 NİSAN 
Vatan tehlikedeydi,Atatürk karar verdi:
Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.
Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için
Günlerce,haftalarca çalıştı için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.
Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.
Çocuklar,tarihten bir altın yapraktır bugün.
Gönlümüzde kalmasın artık,ne gam ne hüzün.

Çocuklar bayram yapın,sevinin ve haykırın.
Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.
Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.
Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.
Doğan güneş sizindir,yıldızla ay sizindir.
(Artık özgürlük sizin,gelecek sizindir.)

Ey gün yüzlü çocuklar!
( "Çalışın,öğünün ve kendinize güvenin.")
Hayatta durak yoktur;daima ileri!
Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.
(Okulda,derste,sırada çalış azimle,hırsla.)
Temiz olsun kalbiniz,aydın olsun kafanız.
Şen olsun,kutlu olsun bayramınız.
Uluğ TURANLIOĞLU

ÖNCEKİ HABERLER
"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi
"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi
Aydın'da DSİ'nin Barajları Yenilenecek
Aydın'da DSİ'nin Barajları Yenilenecek
Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı
Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı
Yeniden Refah Partisi'den '14 il teşkilatı Kılıçdaroğlu'na oy verecek' iddiasıyla ilgili açıklama
Yeniden Refah Partisi'den '14 il teşkilatı Kılıçdaroğlu'na oy verecek' iddiasıyla ilgili açıklama
İsrail güçleri 2023'ün ilk üç ayında Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü
İsrail güçleri 2023'ün ilk üç ayında Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü
Devlet Bahçeli, Türkeş'in vefatının 26. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı:
Devlet Bahçeli, Türkeş'in vefatının 26. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı:
Dilencinin yarım günlük mesaisi şoke etti! Üzerinden çıkan paraya bakın
Dilencinin yarım günlük mesaisi şoke etti! Üzerinden çıkan paraya bakın
Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 26. yılı
Ülkücü Hareketin Lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 26. yılı
Evlat nöbetindeki anne: “Keşke dünya gözüyle oğlumu görebilsem"
Evlat nöbetindeki anne: “Keşke dünya gözüyle oğlumu görebilsem"
4 Nisan 2023 Bitcoin ve Altcoinler ne kadar? Düşüş bekleniyor uzman isimden bitcoin uyarısı
4 Nisan 2023 Bitcoin ve Altcoinler ne kadar? Düşüş bekleniyor uzman isimden bitcoin uyarısı
Adana Tufanbeyli'de 79 bina depremde hasar aldığı için yıkılacak
Adana Tufanbeyli'de 79 bina depremde hasar aldığı için yıkılacak
Ömer dizisinde sinsi Figen'i kim oynuyor? Gamze'nin kardeşi Figen gerçekte kim?
Ömer dizisinde sinsi Figen'i kim oynuyor? Gamze'nin kardeşi Figen gerçekte kim?