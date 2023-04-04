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Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti

Gümüşhane’de Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır, okul pansiyonunda televizyon izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır (18), dün akşam okulun pansiyonundaki dinlenme odasında arkadaşlarıyla televizyon izlerken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen ve kalp krizi geçirmesi nedeniyle kalbi duran Şatır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Şatır’ın cenazesi bugün Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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