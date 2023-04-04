Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru

Beşiktaş yönetimi, Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarının geçersiz sayılması için UEFA'ya başvuruda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden Beşiktaş zirve iddiasını güçlendirdi. Siyah-beyazlılar derbi zaferi sonrası Hatayspor ve Gaziantep FK maçları için yeniden düğmeye bastı.

Avukatlara çalışma yapması talimatı veren Beşiktaş Yönetimi, tüm maçların geçersiz sayılması gerektiğini düşünerek adımı attı. Siyah-beyazlı yönetim, Hatay ve Gaziantep maçları için UEFA'ya başvuruda bulundu. Fanatik'in haberine göre; Hazırlanan dosya, kulüp avukatları tarafından UEFA'ya teslim edildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, derbi sonrasında, "Kulüpler Birliği 'nde fikrini değiştirenler var, değiştirmek durumunda kalanlar olabilir. Ama bazı başkanlar sağ olsunlar dik duruşlar da sergileyenler var. Kendilerine dezavantaj olacak bile olsa bu işin adaleti böyledir diyen başkanlar da var. Hepsine saygı duyuyoruz" demişti.

TFF başkanı dün ne demişti?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Oynanmış maçlar tescil edilmiştir. Oynanmamış olanlar hükmen sonuçlanmıştır. Aldığımız karar acele değildi. Geçmiş örneklere bakarak aldık. Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok, karar TFF'de. Öyle olsa bile sadece 6 kulüp bunu istiyor, 11 tanesi ise karşı çıkıyor. Olmayacak şeyler ile kamuoyunu meşgul etmeyelim. Ortamı gerginleştirmeden ligimizi devam ettirelim. Futbolumuzun marka değerine zarar vermeyelim" ifadelerini kullanmıştı.