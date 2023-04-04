BIST 4.880
DOLAR 19,23
EURO 21,01
ALTIN 1.225,61
HABER /  SAĞLIK

Diyetisyenden uyarı: "Orucu su ile açın, çorba sonrası ara verin"

Diyetisyenden uyarı: "Orucu su ile açın, çorba sonrası ara verin"

Diyetisyen Elanur Yılmaz Akay: "Oruç mutlaka su ile açılmalıdır. Çorba sonrası ara verilmelidir ki mide ve bağırsak sistemi rahat etsin, beyin doyduğunu anlayabilsin"

Abone ol

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar ve sahurda nasıl beslenmeliyiz sorusu da sıkça araştırılan konular arasında yerini alıyor. Bu anlamda Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Elanur Yılmaz Akay, Ramazan ayında beslenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler vererek uyarılarda bulundu.

"Yemek yerken ara verin"

Orucun mutlaka su ile açılması gerektiğini söyleyen Diyetisyen Elanur Akay, "Yemeye çok kaynar olmayan ılık bir çorbayla devam edilmeli, çorbadan sonra ise bir ara verilmeli buradaki amaç mide ve bağırsak sistemi rahat etsin beyin doyduğunu anlayabilsin. Bu anlamda çorbadan sonra 10 dk mola vermek gerekiyor. Verilen aradan sonra çok yağlı olmayan ana yemeği sebze yemeği et, tavuk, balık olabilir yanında salata veya yoğurt ile tüketilmelidir" dedi.

"Hareketli olmaya çalışın"

Hareket önerisinde bulunan Akay, "Ramazan ayının vazgeçilmezi olan, Ramazan pidesinden de arada tüketilebilir. Yemek yedikten sonra beslenmesine ve kilosuna dikkat etmek isteyenler yürüyüş ya da teravih namazı önermekteyiz. Burada hareketi hayatımıza koymaya çalışmalıyız. Sonrasında saat 21.00 ile 21.30 arasında da bir ara öğün yapılabilir meyve, yoğurt, sütlü bir tatlı fındık veya ceviz tüketilebilir" diye konuştu.

"İftar ve sahur arası bol su"

Sahurda akşamdan kalan yemeklerden börek, pilav gibi ağır yiyecekler tüketilmemesi gerektiğini altını çizen Akay, "Sahuru kahvaltı gibi geçirilmelidir. Sahurda tok tutucu, gün içinde susatmayacak yumurta, peynir, tuzsuz zeytin, bir porsiyon meyve, tahıllı veya tam buğdaylı yüksek tahıllı ekmek, çay yerine süt ya da ayran tüketilebilir. İftar ile sahur arasında mutlaka suyu eksik etmeyiniz bol bol içiniz. Bu vesileyle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası'ndan gıda fiyatları açıklaması: Tarihsel eğilimin üzerinde arttı
Merkez Bankası'ndan gıda fiyatları açıklaması: Tarihsel eğilimin üzerinde arttı
Ukrayna: “Rusya’ya ait İran yapımı 14 İHA düşürüldü”
Ukrayna: “Rusya’ya ait İran yapımı 14 İHA düşürüldü”
Sigara dumanı koklamak, nargile içmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Sigara dumanı koklamak, nargile içmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?
Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 17 yaralı
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 17 yaralı
Patates, bu sene üreticinin yüzünü güldürecek
Patates, bu sene üreticinin yüzünü güldürecek
Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru
Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru
Antalya'da 18 yaşındaki kayıp genç kızdan haber geldi
Antalya'da 18 yaşındaki kayıp genç kızdan haber geldi
23 Nisan şiirleri 3 sınıf, 2 kıta-3 kıta kısa 23 Nisan şiirleri
23 Nisan şiirleri 3 sınıf, 2 kıta-3 kıta kısa 23 Nisan şiirleri
"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi
"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi
Aydın'da DSİ'nin Barajları Yenilenecek
Aydın'da DSİ'nin Barajları Yenilenecek
Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı
Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı