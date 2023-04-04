BIST 4.886
DOLAR 19,23
EURO 21,01
ALTIN 1.225,43
HABER /  GÜNCEL

Sigara dumanı koklamak, nargile içmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?

Sigara dumanı koklamak, nargile içmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?

Ramazan ayının ortalarına gelirken bu rahmet ayını hakkıyla geçirmek isteyenler orucu bozan halleri araştırmaya devam ediyor. Diyanet'e sorulan sorulardan biri de sigara dumanını içine çekmek, ya da nargile içmek orucu bozar mı oldu?

Abone ol

Allah'ın ayı, rahmet ve bereket ayı Ramazan ayının ortalarına gelirken, müslümanlar orucu bozan halleri araştırmaya devam ediyor. Diyanet'in fetva hattına bu yıl da en çok sorulan soruların başında sigara dumanı geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaları dikkate almak gerekir.

Diyanet açıklamalarına bakarak sigara, nargile gibi maddelerin dumanının orucu bozduğu bilinmektedir. Yine diyanet açıklamalarına bakıldığında başkasının içtiği dumana bilmeden maruz kalmak ise orucu bozmamaktadır.

Sigara içmek orucun kazasını gerektirir mi?

Sigara, nargile dumanının Diyanet fetvalarına dayanarak orucu bozan haller arasında yer aldığı bilinmektedir. Kişinin bu haller nedeniyle orucu bozulmuşsa kaza edilmesi gerekmektedir. Fakat kişi başka birinin içmiş olduğu dumana maruz kalmışsa, orucu bozulmaz ve kaza gerektirmez.

Oruç ile ilgili sigara ve nargile dumanı konusunun tartışmalarına mahal vermemek adına Diyanet bu konuda bir açıklamada bulunmuştur. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre orucun ana konusu yemek, içmek, keyif verici hallerden uzak kalmaktır. Bu durum tütün kökenli dumanlı maddeleri de kapsamaktadır şeklinde açıklanmıştır. Oruç halinde iken yasaklardan uzak durulmaması orucu bozar. Diyanet açıklamalarına göre sigara, nargile dumanı gibi tiryakilik nedeniyle kullanılan maddeler de orucu bozan hallerdendir.

ÖNCEKİ HABERLER
Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 17 yaralı
Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem: 4 ölü, 17 yaralı
Patates, bu sene üreticinin yüzünü güldürecek
Patates, bu sene üreticinin yüzünü güldürecek
Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru
Beşiktaş'tan UEFA'ya başvuru
Antalya'da 18 yaşındaki kayıp genç kızdan haber geldi
Antalya'da 18 yaşındaki kayıp genç kızdan haber geldi
23 Nisan şiirleri 3 sınıf, 2 kıta-3 kıta kısa 23 Nisan şiirleri
23 Nisan şiirleri 3 sınıf, 2 kıta-3 kıta kısa 23 Nisan şiirleri
"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi
"Güvenlik" endişesine neden olan TikTok'a bir ülkede daha yasak geldi
Aydın'da DSİ'nin Barajları Yenilenecek
Aydın'da DSİ'nin Barajları Yenilenecek
Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı
Meteorolojiden Bayburt ve Erzincan için kuvvetli rüzgâr uyarısı
Yeniden Refah Partisi'den '14 il teşkilatı Kılıçdaroğlu'na oy verecek' iddiasıyla ilgili açıklama
Yeniden Refah Partisi'den '14 il teşkilatı Kılıçdaroğlu'na oy verecek' iddiasıyla ilgili açıklama
İsrail güçleri 2023'ün ilk üç ayında Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü
İsrail güçleri 2023'ün ilk üç ayında Kudüs'te 7 kişiyi öldürdü
Devlet Bahçeli, Türkeş'in vefatının 26. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı:
Devlet Bahçeli, Türkeş'in vefatının 26. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı: