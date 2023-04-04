Sigara dumanı koklamak, nargile içmek orucu bozar mı Diyanet ne diyor?

Ramazan ayının ortalarına gelirken bu rahmet ayını hakkıyla geçirmek isteyenler orucu bozan halleri araştırmaya devam ediyor. Diyanet'e sorulan sorulardan biri de sigara dumanını içine çekmek, ya da nargile içmek orucu bozar mı oldu?

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Allah'ın ayı, rahmet ve bereket ayı Ramazan ayının ortalarına gelirken, müslümanlar orucu bozan halleri araştırmaya devam ediyor. Diyanet'in fetva hattına bu yıl da en çok sorulan soruların başında sigara dumanı geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaları dikkate almak gerekir.

Diyanet açıklamalarına bakarak sigara, nargile gibi maddelerin dumanının orucu bozduğu bilinmektedir. Yine diyanet açıklamalarına bakıldığında başkasının içtiği dumana bilmeden maruz kalmak ise orucu bozmamaktadır.

Sigara içmek orucun kazasını gerektirir mi?

Sigara, nargile dumanının Diyanet fetvalarına dayanarak orucu bozan haller arasında yer aldığı bilinmektedir. Kişinin bu haller nedeniyle orucu bozulmuşsa kaza edilmesi gerekmektedir. Fakat kişi başka birinin içmiş olduğu dumana maruz kalmışsa, orucu bozulmaz ve kaza gerektirmez.

Oruç ile ilgili sigara ve nargile dumanı konusunun tartışmalarına mahal vermemek adına Diyanet bu konuda bir açıklamada bulunmuştur. Diyanetin yaptığı açıklamaya göre orucun ana konusu yemek, içmek, keyif verici hallerden uzak kalmaktır. Bu durum tütün kökenli dumanlı maddeleri de kapsamaktadır şeklinde açıklanmıştır. Oruç halinde iken yasaklardan uzak durulmaması orucu bozar. Diyanet açıklamalarına göre sigara, nargile dumanı gibi tiryakilik nedeniyle kullanılan maddeler de orucu bozan hallerdendir.