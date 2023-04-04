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Ukrayna: “Rusya’ya ait İran yapımı 14 İHA düşürüldü”

Ukrayna: “Rusya’ya ait İran yapımı 14 İHA düşürüldü”

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Odessa’da Rusya’ya ait İran yapımı 14 İHA’nın düşürüldüğü belirtildi.

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Ukrayna Güney Komutanlığı, Rusya’nın gece boyunca İran yapımı Şahid İHA'ları ile Odessa’ya saldırı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, Azak Denizi'nin doğu kıyısından gönderilen 17 İHA’dan 14’ünün imha edildiği bildirildi. İHA’lardan birinin Odessa bölgesindeki bir işletmeyi hedef alması sonucu yangın çıktığı belirtilen açıklamada, alevlerin sabah saatlerinde söndürüldüğü ve can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.

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