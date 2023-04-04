Sosyal medyada 'düşük faizli kredi kredi' ilanları kabusları oldu

İstanbul'da çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden ‘düşük faizli kredi’ tuzağıyla dolandırıcılık yapan 4 kişilik şebeke çökertildi. Yakalanan 4 kişinin, tuzağa düşürdükleri vatandaşları arayıp “krediniz onaylandı” gibi söylemlerde bulunarak kişisel bilgilerini toplandıkları, şifre bilgilerinin öğrenilmesiyle banka hesaplarını boşalttıkları anlaşıldı.

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Bir dolandırıcılık şebekesinin, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya kanallarında “düşük faizli kredi başvurusu için tıklayınız” içerikli sahte ilanlar paylaşarak vatandaşları tuzağa düşürüp büyük bir vurgun yaptıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilen dolandırıcılık şebekesinin, söz konusu sosyal medya kanalları üzerinden sahte ilana başvuru yapan vatandaşları ağlarına düşürdükten sonra telefonla arayıp “krediniz onaylandı” gibi söylemlerde bulundukları anlaşıldı.

Kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarını boşattılar

Bu yöntemle vatandaşların kişisel bilgilerini toplayan şebekenin, şifre bilgilerini de ele geçirdikten sonra banka hesaplarındaki varlıklarını boşalttıkları ortaya çıktı. Yine şebeke üyelerinin, ele geçirilen kişisel bilgilerle tuzağa çektikleri mağdurlar adına kredi çektikleri tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan sanal devriye çalışmalarında şebeke üyelerinin kimlik bilgileri ve adresleri tek tek belirlendi.

Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda, Çekmeköy ilçesinde bulunan site içerisinde çağrı merkezi ve ofis olarak kullandıkları iki adrese 28 Mart’ta eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, bu silaha ait 48 mermi, bir miktar uyuşturucu madde, 7 cep telefonu, 6 sim kart ve 3 flash bellek ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede çok sayıda vatandaşa ait kişisel bilgilerin bulunduğu tespit edildi.

Şebekenin gerçekleştirdiği vurgunun 368 bin 911 lira olduğu anlaşıldı. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki ifade işlemleri tamamlanan 4 dolandırıcı, 30 Mart’ta adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.