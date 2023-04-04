İş Bankası kredi limitini artırdı! 50.000 TL sıfır faizli, 12 ay vadeli kredi imkanı hemen hesabınızda

Son zamanlarda sık sık yeni kampanyalar ile gündemde yer alan İş bankası ihtiyaç sahipleri için faizsiz kredi müjdesini verdi. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını daha rahat karşılaması ve yeni müşteri çekebilmek için o kredi liminiti 10.000 TL'den 50.000 TL'ye yükseltti. Öte yandan İş Bankası bu kampanya sayensinde yeni müşterilerine 12 ay vade ile sıfır faiz imkanı sunuyor. Peki İş Bankası, 12 ay vadeli,faizsiz 50.000 TL nasıl alınır, başvuru tarihi ne zaman, şartları neler?

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Bankaların kampanya kapsamında kullandırdığı faizsiz krediler son zamanlarda giderek popüler hale gelirken birçok ihtiyaç sahibinin de vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Özellikle yeni müşterileri kendi bünyelerine çekmek için verilen bu krediler sağladığı avantajlarla dikkat çekiyor. Gün geçtikçe artan kredi limitlerine bir yenisini daha ekleyen İş Bankası faizsiz kredi limitini 10 bin TL'den 50 bin TL'ye yükselttiğini duyurmasıyla birlikte yeni kampanya detayları hakkında internette araştırmalar hız kazandı. Peki İş Bankası faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 50 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? İş Bankası 12 ay vadeli, sıfır faizli kredi başvurusu ne zaman, şartları neler? İşte İş Bankası faizsiz kredi imkanı ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

İş Bankası kredi limitini artırdı!

Türkiye İş Bankası, müşterilerine özel olarak ayrıcalıklı bir kredi fırsatı sunuyor. 50 bin TL’ye kadar verilecek faizsiz ihtiyaç kredisi kapsamında müşterilerine 12 aya kadar taksit seçeneği de sunuyor. 3 ila 12 ay arasında seçebilecekleri taksit imkanı da sunmaktadır.

Nakit ihtiyacı durumlarında İş Bankası kendi müşterilerinin sorunsuz şekilde çözüme kavuşmasını istiyor. Bu sebeple normalde en fazla 10 bin TL’ye kadar yapılan faizsiz ihtiyaç kredisi fırsatını 50 bin TL’ye çıkardıklarını açıkladı. Yalnız İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi almak için bazı koşulların uygun olması da gerekmektedir.

İş Bankası sıfır faizli ihtiyaç kredisi şartları

İşCep, Ticari Kredi Kartı, KTMH, Ticari Bankamatik kartı ürünlerinden tamamına sahip olmanız​, Ek olarak; POS, Çek Karnesi, DijiKolay İşNet E-Belge 1500 Kontör 1 TL Kampanyası, Asgari 2 Otomatik Fatura Ödeme Talimatından da en az 2 ürün veya hizmeti kullanmanız durumunda Hoş Geldin Kredisi ve Hoş Geldin Paketi’nden faydalanabilirsiniz.

İş Bankası 0 Faizle Kredi Nasıl Alınır?

İş Bankası Esnaf ve KOBİ’lere özel 50.000 TL faizsiz kredi vereceğini açıkladı. Bu kredinin vadesi 12 ay olacak. Aynı zamanda bankaya hoş geldin kredisi kullanan vatandaşlar 1 yıl boyunca 100 adet havale ve 100 adet EFT işlemi, 2 adet 10 yapraklı çek karnesi, 10 adet çek tahsilatı içeren Hoş Geldin paketi ücretsiz faydalanacak.

Kampanya detayları;

Bankada 2023 yılında hesap açmış olmak,

Son geçerlilik tarihi 31 Mart 2023,

0 Faizle krediye başvurmak için şubeye gitmek gerek,

En az 3 en fala 12 ay vade,

Maksimum kredi tutarı 50.000 TL

İş Bankası’nın esnaf ve KOBİ’lerine özel sunduğu sıfır faizli ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen müşterilerin yapması gereken tek şey kendilerine en yakın şubeye başvurmaktır. Şubeden yapılacak başvurular ile sıfır faizli kredi anında ödenmektedir.

Kredi verirken bankalar nelere bakar?

Bankalar, kredi verirken birçok faktöre dikkat ederler. Bunlar arasında şunlar yer alır:

Kredi notu: Kredi notu, bir kişinin geçmişteki kredi ödemeleri, borçları ve finansal durumu hakkında bilgi verir. Bankalar, kredi notuna göre kredi başvurusunu değerlendirirler.

Gelir düzeyi: Bankalar, borç alan kişinin düzenli bir gelire sahip olup olmadığına bakarlar. Düşük gelirli kişilerin kredi başvuruları genellikle reddedilir veya daha yüksek faiz oranları ile kabul edilir.

Borç-to-Gelir Oranı: Bankalar, borç alanın aylık geliri ile tüm borçlarının toplamının oranına bakarlar. Bu oran, borç alan kişinin kredi geri ödemesini karşılamak için yeterli gelire sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

İstihdam durumu: Bankalar, borç alan kişinin istihdam durumuna ve iş geçmişine bakarlar. Düzenli bir işi olan ve uzun süredir çalışan kişilerin kredi başvuruları kabul edilme olasılığı daha yüksektir.

Kredi türü: Bankalar, çeşitli kredi türleri için farklı onay kriterleri belirler. Örneğin, konut kredisi başvuruları, ihtiyaç kredisi başvurularından farklı olarak daha sıkı bir değerlendirmeye tabidir.

Teminat: Bankalar, borç alan kişinin teminat gösterebilip gösteremeyeceğine bakarlar. Teminat, bankanın kredi geri ödemesinde güvence olarak kullanabileceği bir varlık türüdür.

Geçmiş kredi ödemeleri: Bankalar, borç alan kişinin geçmişteki kredi ödemelerini de dikkate alırlar. Daha önceki kredilerini düzenli olarak geri ödeyen kişilerin yeni kredi başvuruları genellikle kabul edilir.