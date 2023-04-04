Memurlara bayram ikramiyesi ödenecek mi 2023 son haber geldi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde peş peşe müjdeleri veren Ak Parti hükümeti son olarak en düşük emekli maaşına 2 bin lira zam yaptı ve yeni maaş 7.500 lira oldu. Bayram ikramiyesine de yüzde 85 zam yapan hükümet memurların beklentisini arttırdı. Memura bayram ikramiyesi verilecek mi sorusu ile gündemde.

Abone ol

Türkiye, nefesini tutmuş 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerini bekliyor. Seçime artık 2 aydan az bir zaman kaldı. Vatandaş sandık başına gitmeden önce hükümet de ard arda müjdeleri sıralıyor. Emeklilere son günlerde peş peşe müjdeleri veren hükümet, memurları ise eli boş çeviriyor. Nisan ayında emeklinin cebine hem ikramiye hem maaş hem de promosyon ödemeleri girecekken, memurlar da yeni haberleri dört gözle bekliyor.

Emekli maaşlarına zam yapan hükümet, en düşük emekli maaşını 2 bin lira arttırdı. Böylece en düşük emekli maaşı 7.500 lira olmuş oldu. Emekli zam haberine sevinirken hemen ardından başka bir müjde daha geldi ve 1.100 lira olan bayram ikramiyesi yüzde 85 artışla 2 bin lira oldu. Dini bayramlar öncesi ödenen 2 bin liralık bayram ikramiyesi Kurban Bayramı'nda da ödenecek. Yani emeklinin cebine toplam 4 bin lira girecek.

Peki ya memurlar? Memurların da hükümetten seçim öncesi beklentileri var. En büyük beklentileri ara zam almak. Hükümet kanadından yapılan açıklamaya göre memura ara zam yok dense de umutlar hala tükenmedi. Seçim öncesi memurun gönlünü hoş tutacak bir zam yapılabilir. Memurun bir diğer beklentisi ise 2 bin liralık bayram ikramiyesi oldu.

Seçim öncesi ara zam var mı?

Seçim öncesi memur maaşlarına ek zam yapılması şimdilik gündemde bulunmuyor. Memur maaşlarının Temmuz ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre maaş zam oranları belli olacak. Ocak ayında 6,65 ve Şubat ayında enflasyon 3,15 oldu. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran enflasyonlarının belli olmasıyla memurlara yapılacak oranlar netlik kazanacak.

2023 memur maaşları ne kadar?

2023 yılında memur maaşlarına yapılan %30’luk zam ile birlikte öğretmen, hemşire, polis memuru, mühendis, avukat, vaiz, araştırma görevlisi maaşlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Hesaplamalara mesai, çocuk sayısı vb. faktörler dahil edilmemiştir.

Öğretmen 1/4 15 bin 959 lira

Polis memuru 8/1 17 bin 871 lira

Uzman doktor 1/4 24 bin 509 lira

Mühendis 1/4 21 bin 067 lira

Araştırma görevlisi 19 bin 904 lira

Vaiz 1/4 16 bin 578 lira

Avukat 1/4 20 bin 131 lira