KYK yurtları öğrencilere açılacak mı? Bakan Kasapoğlu'dan açıklama geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarının hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetinde olacağını açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzedeler için hizmete sunulan KYK yurtlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eğitime yüz yüze devam etmek isteyen öğrenciler için yurtların yeniden planlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "KYK yurtları hem depremzedelerin hem de öğrencilerin hizmetine açılacak." dedi.

Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Tüm Türkiye'nin yurt sürecini koordine ettiğimiz merkezimiz burası. Yurtlarımız bir model olarak dünyanın en özgün, en güçlü, en yaygın yurt altyapısı olarak yoluna devam ediyor. Pandemide katkısını biliyorsunuz. Önceki afetlerdeki yurtlarımızın katkısını ve yine özellikle deprem anından itibaren de deprem bölgesi başta olmak üzere ve deprem bölgesi dışında iller olmak üzere, mağduriyetleri engellemek için milletimizin emrine amade ettik.

Üniversitelerin kararları doğrultusunda yurtlarımız hizmet verdi. Güçlü bir altyapımız var ki, hem depremzedelere hizmet edecek kadar geniş hem de ihtiyacı olan eğitim süreci devam eden öğrencileri kapsayacak kadar geniş. Bundan sonra da YÖK'ün aldığı karar ve dün itibarıyla üniversitelerin senato kararlarıyla hem yüz yüze hem online eğitim, yeni bir süreç başladı.

Biz de bu çerçevede eğitime yüz yüze devam edecek gençlerimiz için yurtlarımızı tekrar planladık. Onları en güzel şekilde mekanlarına kavuşturmak için ilgili hazırlıkları yaptık. Dün itibarıyla süreç hızlı şekilde başladı."

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, depremzedeler KYK yurtlarına yerleştirilmiş ve bu nedenle de üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçerek, öğrenciler yurtlardan ayrılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Erol Özvar tarafından yapılan açıklamayla da üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan'da başlamıştı.