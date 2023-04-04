Kız Kulesi'nin kubbesi ortaya çıktı! Açılış için gün sayıyor tarih belli oldu
İstanbul Boğazı’nın simge yapılarından Kız Kulesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlanıyor. Kız Kulesi'nin kubbesi ortaya çıkarken, tarihi kulenin ziyaretçileriyle ne zaman buluşacağı belli oldu.
Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan çalışmalarla Kız Kulesi'nin üst tarafında bulunan iskelelerin sökülmesinin ardından kulenin kubbesi ortaya çıktı.
Müze Kart'ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın restorasyon ile kaldırılacağı Kız Kulesi'nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor. Mayısın ilk haftası tarihi kule ziyaretçileriyle buluşacak.
Restorasyonun her aşamasını dikkatle takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi’nde incelemelerde bulundu.