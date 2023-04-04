Ticaret bakanlığı açıkladı! İhracat martta aylık bazda rekor kırdı

İhracat mart ayında yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı oldu. Martta aynı zamanda 32,2 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

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Ticaret Bakanlığı, mart ayı dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat mart ayında yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara yükseldi. Böylece tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşti.

Aynı ayda ithalat ise yüzde 4.2 artışla 32 milyar 169 milyon dolar oldu. Mart ayında enerji ithalatı 6 milyar dolar olurken, 1,7 milyar dolarlık işlenmemiş altın ithalatı yapıldı.

3 aylık dış açık 34,9 milyar dolar

Dış ticaret açığı martta 8,57 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında ihracat yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolara, ithalat ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıktı. 3 aylık dönemde dış ticaret açığı 34,9 milyar dolar oldu.

Bakan Muş: Depremin sınırlı etkisi olacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, depremin etkilerinin şubat ve mart aylarında yansıdığını, sonrasında daha sınırlı etki beklediklerini söyledi.

Bakan Muş "Üretim ve ihracatta deprem etkisinin önümüzdeki aylarda daha da azalacağını düşünüyoruz. Mart ayında ihracat %4,4 artarak 23,6 milyar dolara çıktı. Mart ayında ithalat %4,2 artarak 32,2 milyar Dolar oldu. Mart ayında toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar oldu. İlk çeyrekte ihracat %2,5 artışla 61,6 milyar dolar oldu. Böylece tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu. Türkiye'nin işlenmemiş Altın ithalatı Mart ayında yıllık yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar oldu." dedi.

Ürün grupları bazında bakıldığında 11,9 milyar dolarla en çok ara malları ihracatı gerçekleşti. Tüketim mallarında 8,5 milyar dolar, yatırım mallarında 2,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat hangi ülkeden yapıldı?