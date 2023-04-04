Mehmet Ali Sarı Hoca kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Ali Sarı evli mi?

TRT 1'de artık ekran klasiği haline gelen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 4. sezonuyla yine ilgiyle takip ediliyor. Jüri koltuğunda bu yılda 90 yaşındaki Mehmet Ali Sarı Hoca var. Peki Mehmet Ali Sarı Hoca kimdir?

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Ramazan ayının başlaması ile TRT 1 ekranlarının en çok sevilen yarışması Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın 4. sezonu başladı. Yüreklerin ve kulakların pasının silindiği Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nın jürilerinden biri de Mehmet Ali Sarı oldu. Peki kimdir Mehmet Ali Sarı Hoca, aslen nereli, kaç yaşında?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı’nda Vakıf Müdürü olarak bir dönem göre yapan Mehmet Ali Sarı aslen Bolu doğumlu. Fatih Camii Başimamı Hafız Ömer Aköz’den fıkıh ve feraiz dersleri aldı.

İşte Mehmet Ali Sarı hocanın kısa biyografisi:

Mehmet Ali Sarı 1933 yılında Bolu’da doğdu. İlkokulu 1943’te köyünde bitirdi. Farklı hocalardan okuyarak iki senede hıfzını tamamladı. Bolu’da iki sene kalarak talim ve tashih-i huruf okudu.

Mehmet Ali Sarı Hoca kimdir, kaç yaşında, nereli:

1947 yılının sonbaharında İstanbul’a geldi. Beyoğlu Ağa Camii dahilinde bulunan cami odalarından birine yerleşti. Cami’nin Başimamı Hafız Rahmi Şenses’ten İlm-i Kıraatten Aşere’yi bitirerek Reisülkurra Varnalı Hafız Hamdi Efendi riyasetinde Ağa Camii’nde yapılan merasimle icazet aldı. Hafız Fikri Aksoy’dan Arapça, Fatih Camii Başimamı Hafız Ömer Aköz’den fıkıh ve feraiz dersleri aldı.

1959 yılında İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan mezun oldu. Aynı yıl açılan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne girdi. 1963’de enstitüden mezun oldu. Burada öğrenciyken İstanbul Belediye Konservatuarı’na devam ederek musıkî eğitimi aldı. Öğrenimi esnasında hattat bestekâr Hafız Kemal Batanay’dan özel olarak musiki ve tambur dersleri aldı. ‘Kırââtü’n-Nebî’ isimli kadim bir eserin edisyon kritiğini yaparak doktor unvanı aldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı’nda Vakıf Müdürü oldu. Yetiştirdiği yüzlerce öğrencisi var. ‘Kur’an-ı Kerîm’i Güzel Okuma Tekniği ve Kuralları’ adıyla bir kitabı yayınlandı.

1987’de Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’nde genel sekreter ve Tefsir İlim Heyeti’nde yazar ve redaktör olarak çalıştı. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi’nde Türk Din Musıkîsi, Asım Ülker Kur’an Kursu’nda ‘Tilavet Teknikleri’ dersleri verdi. Dr. Mehmet Ali Sarı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve son olarak TRT 1'de yayınlanan Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması jürisinde yer aldı.

Asıl mesleği hafız, bestekâr, din eğitimi görevlisidir.