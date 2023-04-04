Sağlık Bakanlığı KPSS 2023 personel alımı! 60 puan isteniyor, başvuru tarihi ve kontenjanlar belli oldu

Sağlık Bakanlığı 2023 yılı personel alımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 42 bin 500 personel alımı müjdesinin ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personel alımı ilanı yayımlandı. KPSS'den en az 60 puan almış olma şartı getirilen Sağlık Bakanlığı personel alımı hakkında internette araştırmalar hız kazandı. Peki Sağlık Bakanlığı TİTCK başvuru tarihi ne zaman? Sağlık Bakanlığı TİTCK persone alımı kontenjanları ve adaylarda aranan şartlar neler? İşte detaylar...

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Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda 2023 yılı 42 bin 500 kişilik personel alımı müjdesinin ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın bu açıklamasının ardından adaylar internette Sağlık Bakanlığı KPSS 2023 personel alımı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) 2023 personel alımı hakkında bilgi araştırmaya başladı. Başvuruları e-Devletten yapılacak olan Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihi, aranan şartlar, istenen KPSS puanı hepsi belli oldu. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı TİTCK personel alımı ile ilgili derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Sağlık Bakanlığı TİTCK personel alımı Resmi Gazete'de!

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle özel bütçeden karşılanmak üzere toplam 14 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı TİTCK personel alımı kontenjanları

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 14 sözleşmeli personel alımı kontenjan dağılımı şu şekildedir:

Lise mezunu adaylar arasından; 2 Teknisyen, 4 Temizlik Görevlisi,

Ön Lisans mezunu adaylar arasından; 2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2 Büro Personeli, 2 Şoför,

Lisans mezunu adaylar arasından; 2 Büro Personeli olmak üzere 14 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı TİTCK personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personel alımında adaylarda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartlar aranıyor.

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

*Kamu haklarından mahrum olmamak,

*Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

*Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

*Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

*18 yaşını tamamlamış olmak gibi şartlar aranmaktadır.

60 puan KPSS şartı

Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlı ya da emekli maaşı almıyor olması gerekir. Ayrıca adaylarda KPSS puan şartı da aranmaktadır. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan Lise P94, Ön Lisans P93, Lisans P3 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranıyor. Bunun yanı sıra adaylarda eğitim şartı da aranıyor.

Sağlık Bakanlığı TİTCK personel alımı başvurusu nasıl ve ne zaman yapılacak?

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personel alımı başvuruları 3 Nisan 2023 tarihinde başladı ve adayların 17 Nisan 2023 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekir. Adaylar e-Devlet üzerinden https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden gerekli evraklar ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilirler.