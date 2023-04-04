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Öz ablası neden oldu fedakar anne isyan etti: Sesimi duyun artık

Öz ablası neden oldu fedakar anne isyan etti: Sesimi duyun artık

Yüzde yüz engelli olan 25 yaşındaki kızı Sümeyye için devletten aldığı evde bakım ücretinin şikayet üzerine kesildiğini aktaran çaresiz anne Zeynep Yörük, şikayet edilen tüm konuları belgeleriyle ispat etmesine rağmen 4 aydır evde bakım ücreti alamadığını ve kızına bakmakta artık zorlandığından bahsetti. Aylardır 25 yaşındaki kızını sırtında taşıyarak, Saruhanlı’dan Manisa’ya, Manisa’dan Saruhanlı’ya mekik dokuduğunu söyleyen Yörük, artık birilerinin sesini duymasını istedi.

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Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli Mahallesinde yaşayan 3 çocuklu Yörük ailesinin en büyük çocuğu olan ve doğum sırasında yapılan bir hatadan dolayı yüzde yüz engelli olarak dünyaya gelen 25 yaşındaki Sümeyye Yörük’ün her şeyi olan annesi Zeynep Yörük yaklaşık 4 aydır zor günler geçiriyor. Hayatını kızına adayan Zeynep Yörük, kendi öz ablasının miras yüzünden şikayetiyle kesilen evde bakım maaşı nedeniyle kızının ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi.

Şikayete konu olan olayları belgeleriyle ispat etmesine rağmen hale sorununun çözüme kavuşturulamadığını anlatan Yörük yetkilere seslenerek sesini duymalarını istedi.

"Şikayet sebebini ispatladım hala sorun çözülmedi"

Hayatını engelli kızına adayan Anne Zeynep Yörük, “Kızım Sümeyye 25 yaşında ve doğum sırasında doktor hatasından dolayı yüzde yüz engelli. Yürüyemiyor, konuşamıyor, hiçbir şey ifade edemiyor. Her şeyi bana bağlı, tüm hayatı bana bağlı, yemesi, içmesi, yatması, her şeyi bana bağlı. Altı bağlanıyor, her şeyi rondodan çekerek yediriyorum çiğneme kabiliyeti yok, su ile yutabiliyor yediklerini. Hayatımız bu. Eşim asgari ücretle çalışıyor. Kızımdan evde bakım maaşı alıyordum. Onu da 3 aydır kestiler. Bu ay yani nisanda 4’üncü ay oluyor. 4 maaştır alamıyorum. Şikayet üzerine kestiler, hangi hakla, hangi sebeple kestiler, sadece bir şikayet. Şikayet sebeplerini söylediler ben de ispatladım ama Saruhanlı Sosyal Yardımlaşmadan Manisa’ya, Manisa Sosyal Yardımlaşma Vakfından da Saruhanlı’ya yollanıyorum. İki arada mekik dokuyoruz Kızımı sırtıma alıyorum arabayla eziyeti ben çekiyorum” dedi.

"Benim sesimi duyun artık"

Kendi öz ablasının miras yüzünden bütün kardeşlere dava açtığını kendisini de kızından vurmaya çalıştığını aktaran Anne Yörük, “2008 yılından beri bu maaşı alıyorum. İki defa kestiler bu maaşı. İlkinde yaşam tarzım gelir seviyesine uymuyormuş, ikinci şikayette de mal varlığım çokmuş. Tarlalarım, mirastan gelen paralarım varmış. Bu şikayetleri ablam yaptı. 9 kardeşiz hepimize dava açtı bende bir şey bulamayınca kızımdan vurdu. Bu mübarek Ramazan günü Sosyal Yardımlaşma Vakfı’na, Derya Yanık’a sesleniyorum. Benim sesimi duyun artık. Benim 3 aydır çektiğimi kimse çekmedi. Bez alıyorum paket 3 veya 4 gün gidiyor, paketi 300 TL. Bir çarşı pazara bakın ondan sonra gelirime bakın ondan sonra karar verin. Bir şikayetle kesiliyorsa bu maaş o zaman ben de herkesi şikayet edeyim. Ben zaten delili ispatlarıyla götürmüşüm. Ama bana nedenini söylemiyorlar Saruhanlı’dan Manisa’ya, Manisa’dan Saruhanlı’ya sürekli gidip geliyoruz. Gitmediğimiz, çıkmadığımız kapı kalmadı yok öyle oldu, yok şöyle oldu, yok evraklar geç geldi, karışıklık oldu. Sizi bilgilendirecekler diyorlar. TC kimlik numaralarımızı alıyorlar sizi bilgilendireceğiz diyorlar ama sonuç yok” şeklinde konuşarak yetkililerden yardım istedi.

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