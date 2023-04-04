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Pencereden düşerek ölen kadının kocasına 24 yıl hapis istendi

Pencereden düşerek ölen kadının kocasına 24 yıl hapis istendi

Eskişehir’de aldattığı gerekçesiyle 17 yıllık eşini camdan aşağı atarak öldürdüğü iddia edilen Murat D.'nin yargılandığı davada, savcı tarafından sanık hakkında haksız tahrik indirimiyle 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Eskişehir’de 15 Kasım 2022’de Çamlıca Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Fevziye Delibaş, eşi Murat D. ile yaşadığı tartışma sonucu 2’nci kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Murat D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Murat D. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada ‘kadına karşı tehdit’ suçundan ayrı tahkikat yürütülmesi ve konunun uzlaştırmaya gönderilmesi talep edildi. Ayrıca iddia makamı, sanık Murat D.'nin ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan haksız tahrik indirimiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapsini talep etti.

“İşlemediğim bir suç yüzünden 5 aydır tutukluyum”

Mahkemede üzerinde bulunan suçlamayı reddeden sanık Murat D., “Üzerime atılı suçu kesinlikle işlemedim. 17 senedir evliyim. Bu süreçte eşime kesinlikle şiddet dahi uygulamadım. İşlemediğim bir suç yüzünden 5 aydır tutukluyum. Eşimin telefonuna gelen mesajı gördüğümde ‘Muhammed kim?’ diye sordum ve eşim kendisini pencereden attı” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatına karşı beyanda bulunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 7 Nisan’a erteledi.

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