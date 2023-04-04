BIST 4.890
DOLAR 19,23
EURO 21,04
ALTIN 1.225,65
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Deprem nedeniyle yıllardır akan pınarlar kurudu, yeni su kaynakları oluştu

Deprem nedeniyle yıllardır akan pınarlar kurudu, yeni su kaynakları oluştu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, deprem sonrasında su kaynaklarının yeri değişti. Yıllardır akan pınarın suyu kururken birçok noktada da yeni su kaynakları oluştu.

Abone ol

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin doğada yol açtığı tahribat ve değişimin yeni bir örneği ilçeye bağlı Ovacık Mahallesi’nde yaşandı. Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan mahallede depremle birlikte yıllardır akan su kaynağı ve pınarların suyu bir anda kurudu. Mahallelerinde yıllardır suyunu içtikleri pınarın kuruması karşısında şaşıran vatandaşlar, dağlık bölgelerdeki bahçelerine gittiklerinde ise gözlerine inanamadı. Fayların geçtiği yerlerde yüzey kırılmalarını, burkulmalarını, dağların adeta peynir dilimi gibi kesildiğini gören vatandaşlar, şaşırdı.

Mahallede uzun yıllardır meyve yetiştiriciliği yapan Cafer Yalçın, depremin mahalledeki evlere büyük çaplı hasar vermese de doğadaki etkisinin daha fazla olduğunu söyledi.

Kömeç mevkiindeki ağaçlarını budamak için bahçesine gittiğinde karşılaştığı manzaraya inanamadığını belirten Yalçın, “Bahçemin yolu üzerindeki kayalar adeta peynir dilimi gibi kesilmiş. Toprakta metrelerce uzanan yarıklar var. 15-20 metre yüksekliğinde yarıklar ve uçurumlar oluşmuş. Yaşım 60’ı geçti. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım” şeklinde konuştu.

Depremin su kaynaklarını da etkilediğini belirten Yalçın, “Mahallemizde yıllardır akan sularımız da kurudu. Birisi kesildi birisi çoğaldı. Bu sular yıllardır akardı. Depremden sonra bahçemde de birçok yeni su kaynağı oluştu. Suyun gözü aslında 30 metre yukarıda. Normalde buralarda hiç su görmemiştim. Şuan buralarda su da artmış durumda. Havuzu kısa sürede dolduruyor artık” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Burdur'da korkutan deprem! Antalya'da da hissedildi Kandilli şiddetini duyurdu
Burdur'da korkutan deprem! Antalya'da da hissedildi Kandilli şiddetini duyurdu
Konya'da nadasa bırakılan alanlara nohut ekilecek
Konya'da nadasa bırakılan alanlara nohut ekilecek
Dolar kuru bugün ne kadar 4 Nisan 2023 Euro'dan tarihi zirve
Dolar kuru bugün ne kadar 4 Nisan 2023 Euro'dan tarihi zirve
Mehmet Ali Sarı Hoca kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Ali Sarı evli mi?
Mehmet Ali Sarı Hoca kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Ali Sarı evli mi?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2023 personel alımı! 60 puan isteniyor, başvuru tarihi ve kontenjanlar belli oldu
Sağlık Bakanlığı KPSS 2023 personel alımı! 60 puan isteniyor, başvuru tarihi ve kontenjanlar belli oldu
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 32 kişi tutuklandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 32 kişi tutuklandı
Togg seri üretim öncesi AB mevzuatıyla uyumlu 41 teste girdi merak edilen sonuçlar ortaya çıktı
Togg seri üretim öncesi AB mevzuatıyla uyumlu 41 teste girdi merak edilen sonuçlar ortaya çıktı
Ticaret bakanlığı açıkladı! İhracat martta aylık bazda rekor kırdı
Ticaret bakanlığı açıkladı! İhracat martta aylık bazda rekor kırdı
Paris'te 13 Nisan'da çöp dağları yine oluşacak
Paris'te 13 Nisan'da çöp dağları yine oluşacak
Savcılıktan Sinan Ateş cinayeti soruşturması açıklaması
Savcılıktan Sinan Ateş cinayeti soruşturması açıklaması
Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapım sürecini başladı Bakan Kurum duyurdu
Deprem bölgesinde 13 bin 400 köy evinin yapım sürecini başladı Bakan Kurum duyurdu
İzmir'de Sağanak Yağış Caddeleri Göle Çevirdi
İzmir'de Sağanak Yağış Caddeleri Göle Çevirdi