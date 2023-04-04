Konya'da nadasa bırakılan alanlara nohut ekilecek

Konya’da hayata geçirilen “Nohutla Nadası Bırak” projesi çerçevesinde nadasa bırakılan alanlara bu yıl yüzde 50’si devlet destekli sertifikalı nohut tohumu ekimi yapılacak.

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Beyşehir ilçesinde düzenlenen çiftçilere sertifikalı nohut dağıtımı töreninde bir konuşma yapan Konya İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Töke, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarımsal üretime verdiği destek ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin talimatları ile nadasa bırakılan ve atıl durumdaki tarım alanlarının üretime kazandırılması noktasında Bakanlığın 2019-2023 stratejik planları istikametinde yürütülen “Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi”nin alt projesi olan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi”nin uygulanmaya başladığını söyledi.

Töke, “Ekilmeyen bir karış toprak kalmasın anlayışıyla 2022 yılı yatırım programı dahilinde il müdürlüğümüzce toplam 21 milyon 995 bin 266 liralık bütçe ile 6 proje yürütülmüştür. Yürütülen projeler çerçevesinde toplam bin 191 ton sertifikalı arpa, yeşil mercimek, nohut, yağlık ayçiçeği, kanola, kırmızı mercimek, yulaf ve tritikale tohumunun 438’i kadın çiftçi olmak üzere toplam 4 bin 230 çiftçimize teslimi gerçekleştirilerek 112 bin 716 dekar alanda üretim yapılması sağlanmıştır. 2023 yılında da nohut üretimimizi artırmak ve nadasa bırakılan ve tarıma elverişli olduğu halde kullanılamayan alanların üretime kazandırılması amacıyla 'Nohutla Nadası Bırak' projemiz hayata geçirilmiş olup, bu çerçevede yaklaşık 162 ton sertifikalı nohut tohumu Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Kadınhanı, Meram, Taşkent, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerimizde çiftçilerimizle buluşturulacaktır. Bakanlığımızın 2023 yılı yatırım programı dahilinde, il müdürlüğümüz tarafından hazırlanarak Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne sunulan ve ilimizde uygulanması uygun görülerek başlatılan 'Nohutla Nadası Bırak' projesi toplam 5 milyon liralık bir bütçe ile yüzde 50 Bakanlığımız ve yüzde 50 çiftçi katkısı ile yürütülmektedir. 120’si kadın çiftçi olmak üzere toplamda 500 çiftçimize ulaştırılacak olan 162 ton nohut tohumunun toprakla buluşturulması sonucu 12 bin 900 dekar nadas tarım alanı tarıma kazandırılacak hem üreticilerimize hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Beyşehir’de de bu çerçevede çiftçilerimize yaklaşık 27 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtımı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ise, tarımın ne kadar önemli olduğunun son birkaç yıldır yaşanılan olaylarla bir kez daha yakından görüldüğünü ifade ederek, “Bir savaş çıktı Rusya ve Ukrayna arasında. Bir ayda buğday fiyatlarının, mısır fiyatlarının, ayçiçeği fiyatlarının dolayısıyla yağ fiyatlarının ne kadar hızlı bir şekilde arttığını, dalgalandığını hep beraber gördük. Bu durum bize yerli ve milli tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı da, hükümetin son dönemde tarıma büyük destekler içerisinde olduğunu belirterek, “Ama ne yazık ki, bir taraftan korona virüs, bir taraftan savaşla ilgili gerçekten bazı sıkıntılarımız olmuştur. Buna rağmen biz çiftçiler olarak fedakarca, cefakarca bütün bu zorluklarla elimizi, hatta vücudumuzu taşın altına koyaraktan zorluklar içerisinde üretim yapmaya gayret etmekteyiz. Bu konuda duyarlı çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.