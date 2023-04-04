Kanser hastalığıyla mücadele etmişti, Hülya Koçyiğit: İsyanım cezalandırıldı

3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti"