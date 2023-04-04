Kanser hastalığıyla mücadele etmişti, Hülya Koçyiğit: İsyanım cezalandırıldı
Yeşilçam'ın önemli ismi Hülya Koçyiğit, kanser hastalığıyla mücadele etmiş isimlerden birisi. Akciğer kanserini atlayan Hülya Koçyiğit katıldığı konferansta dikkat çeken açıklamalar yaptı. Koçyiğit, "İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum" diye konuştu.
1-7 Nisan Kanser Haftası sebebiyle Medicana Ataşehir Hastanesi’nde "Korkmuyorum, Farkındayım" başlıklı konferans düzenlendi. Programa, Yeşilçam'ın önemli ismi ve devlet sanatçısı Hülya Koçyiğit konuk olarak iştirak etti.
Kanseri tanımak, doğru tedavinin ve erken tanının önemlerinden konuşulan programda Hülya Koçyiğit, onkoloji öyküsünü ve bu yolculuktaki deneyimlerini paylaştı.
Kızının kansere yakalandığında korktuğunu belirten Koçyiğit, “Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Büyük bir isyandı benim için. O dönemde, ‘neden evladıma, neden bana değil’ diye isyanlar ettim.
3 yıl sonra ben de kanser oldum. İsyanımın cezalandırıldığını düşünüyorum. Ama evladımın kanser olması benim için çok daha ağırdı. Kendi hastalığımı daha kolay kabullendim. Ama çok şükür ki başarılı tedavi gördü iyileşti"