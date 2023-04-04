BIST 4.891
DOLAR 19,23
EURO 21,03
ALTIN 1.225,97
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

YÖK açıkladı! Lisans ve lisansüstü burslara zam; 7 bin 500 liraya yükseltildi!

YÖK açıkladı! Lisans ve lisansüstü burslara zam; 7 bin 500 liraya yükseltildi!

Yükseköğretim Kurulu burslara farklı miktarlarda zam yaptı. Buna göre; doktora bursu çalışan öğrenciler için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayan öğrenciler için 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Lisans Destek Bursu ise bin liradan bin 875 liraya çıkarıldı.

Abone ol

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

Buna göre; doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayan öğrenciler için 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Lisans Destek Bursu ise bin liradan bin 875 liraya çıkarıldı.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için bin 500 TL olan burs miktarı 2 bin TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL’ye yükseltildi.

YÖK’ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrenci yararlanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kız Kulesi'nin kubbesi ortaya çıktı! Açılış için gün sayıyor tarih belli oldu
Foto Galeri Kız Kulesi'nin kubbesi ortaya çıktı! Açılış için gün sayıyor tarih belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'dan çok acı haber! Haberi duyan arkadaşları kahroldu
Sakarya'dan çok acı haber! Haberi duyan arkadaşları kahroldu
Öz ablası neden oldu fedakar anne isyan etti: Sesimi duyun artık
Öz ablası neden oldu fedakar anne isyan etti: Sesimi duyun artık
PTT personel alımı 2023 başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
PTT personel alımı 2023 başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
Pencereden düşerek ölen kadının kocasına 24 yıl hapis istendi
Pencereden düşerek ölen kadının kocasına 24 yıl hapis istendi
Gaziantep’teki Abdal aşiretinden 500 kişi CHP’den istifa etti
Gaziantep’teki Abdal aşiretinden 500 kişi CHP’den istifa etti
Deprem nedeniyle yıllardır akan pınarlar kurudu, yeni su kaynakları oluştu
Deprem nedeniyle yıllardır akan pınarlar kurudu, yeni su kaynakları oluştu
Burdur'da korkutan deprem! Antalya'da da hissedildi Kandilli şiddetini duyurdu
Burdur'da korkutan deprem! Antalya'da da hissedildi Kandilli şiddetini duyurdu
Konya'da nadasa bırakılan alanlara nohut ekilecek
Konya'da nadasa bırakılan alanlara nohut ekilecek
Dolar kuru bugün ne kadar 4 Nisan 2023 Euro'dan tarihi zirve
Dolar kuru bugün ne kadar 4 Nisan 2023 Euro'dan tarihi zirve
Mehmet Ali Sarı Hoca kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Ali Sarı evli mi?
Mehmet Ali Sarı Hoca kaç yaşında, aslen nereli? Mehmet Ali Sarı evli mi?
Sağlık Bakanlığı KPSS 2023 personel alımı! 60 puan isteniyor, başvuru tarihi ve kontenjanlar belli oldu
Sağlık Bakanlığı KPSS 2023 personel alımı! 60 puan isteniyor, başvuru tarihi ve kontenjanlar belli oldu
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 32 kişi tutuklandı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 32 kişi tutuklandı