YÖK açıkladı! Lisans ve lisansüstü burslara zam; 7 bin 500 liraya yükseltildi!

Yükseköğretim Kurulu burslara farklı miktarlarda zam yaptı. Buna göre; doktora bursu çalışan öğrenciler için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayan öğrenciler için 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Lisans Destek Bursu ise bin liradan bin 875 liraya çıkarıldı.

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Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

Buna göre; doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayan öğrenciler için 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Lisans Destek Bursu ise bin liradan bin 875 liraya çıkarıldı.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için bin 500 TL olan burs miktarı 2 bin TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL’ye yükseltildi.

YÖK’ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrenci yararlanıyor.