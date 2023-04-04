Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Sayın cumhurbaşkanım' diyen Meral Akşener'e yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İyi Parti Başkanı şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu’nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini belirterek, “Terör örgütleriyle yol yürüyenlere Türkiye bırakılamaz. Bir gözü Kandil’e, diğeriyle de Pensilvanya’ya bakanlar milletten Osmanlı şamarını yiyeceklerdir" dedi.

Bahçeli, "Hep söyledim, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapar ve başarır" görüşünü savundu.

Türkgün'ün sorularını yanıtlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“İnançlıyız, iradeliyiz, iyimseriz, umutluyuz, başarmaya kararlıyız. Yurdumuzun her yöresinde gönül kapılarını çalıyoruz, gönül köprüleri kuruyoruz, her eli tutuyoruz. Buna da mutlaka devam edeceğiz. Biz milletimize inanıyor ve güveniyoruz.

"Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak"

Bizim nezdimizde aday adaylığı müracaatında bulunan her kardeşimiz değerlidir. Aday olsunlar, olmasınlar birlikte çalışma kararındayız. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir.

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: İki el nasıl ki bir baş içinse, hepimiz depremzede kardeşlerimizle bir olduk. 11 ilimize değil, Türkiye’mizin de üzerine göçen binaları teker teker kaldıracağız, hepimiz tek bilek olup Türk bayrağını dalgalandıracağız; kem gözler, kötü niyetler, kurusıkı atan gafiller bilmese de Türkiye’ye sonuna kadar sahip çıkacağız."

"Aç ve açıkta hiçbir insanımız yok, hayat normale dönüyor"

Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili, “Aç ve açıkta hiçbir insanımız yok. Hayat normale dönüyor” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı olarak öncelikli gayemiz, 319 bini bir yıl içinde olmak suretiyle 650 bin yeni konutu inşa ederek depremzede kardeşlerimizin kullanımına sunmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber 505'i Elâzığ’da olmak üzere toplam 31 bin 663 konutun temelini attık. 30 bin konutun inşası da fiilen devam ediyor."

"İyi Parti Başkanı şimdiden havaya girmiş"

İyi Parti Başkanı şimdiden havaya girmiş, Sayın Kılıçdaroğlu’nu Sayın Cumhurbaşkanım diye karşılıyor. Çok komik, çok trajik. Kendisini darı ambarında görüyor. Partisinin Ankara temayül yoklamasında şiddet ve kavga sahneleri iyi kostümü giymiş olanların gerçek içyüzünü deşifre ediyor. Zillet ittifakı yamalı bohça gibi.

"Kılıçdaroğlu basiretsiz, hazırlıksız, başarısız ve yetersiz"

Güç bela, masayı devirip tekrar toplayarak, birbirlerine demedikleri bırakmayarak sipariş edilmiş bir aday buldular. Bunlardan hiçbir yol olmaz. Kılıçdaroğlu basiretsiz, hazırlıksız, başarısız ve yetersiz. Hep söyledim, yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Kılıçdaroğlu ve diğer adayların Türkiye’mize bir şey kazandıracağını düşünmek bile aklın ve izanın inkârdır.

Terör örgütleriyle yol yürüyenlere Türkiye bırakılamaz. Bir gözü Kandil’e, diğeriyle de Pensilvanya’ya bakanlar milletten Osmanlı şamarını yiyeceklerdir. Deneme yanılma vasıtasıyla ülke yönetilemez.

"Kılıçdaroğlu bir sancıdır, bir safradır, zalimlerin hizmetkârıdır"

Birbirine oyun kuranlara, koltuk ve makam paylaşımı için birbirini yiyip bitirenlere, ikbal ve rant mücadelesiyle ilkesizliklerini tescilleyenlere umut bağlamak felakete ortak olmaktır. Kılıçdaroğlu bir sancıdır, bir safradır, zalimlerin hizmetkârıdır. Diğerleri için bir şey söylemek zaman israfıdır."