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Meteoroloji yarın için uyardı! Çok kuvvetli olacak aman dikkat

Meteoroloji yarın için uyardı! Çok kuvvetli olacak aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın fırtına bekleniyor. Fırtınanın yer yer kuvvetleneceği bildirildi. İşte yapılan açıklama...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın bölgenin kuzey ve doğusunda fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çatı uçması, ağaç devrilmesi...

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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