Meteoroloji yarın için uyardı! Çok kuvvetli olacak aman dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın fırtına bekleniyor. Fırtınanın yer yer kuvvetleneceği bildirildi. İşte yapılan açıklama...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın bölgenin kuzey ve doğusunda fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çatı uçması, ağaç devrilmesi...

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek; ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.