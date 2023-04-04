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Tuncay Özkan ile Soner Yalçın'ın kanlı kavgası! Fatih Altaylı, 'muhalefetteki iktidar köstebekleri' dedi...

Tuncay Özkan ile Soner Yalçın'ın kanlı kavgası! Fatih Altaylı, 'muhalefetteki iktidar köstebekleri' dedi...

Oda TV ile KRT arasında karşılıklı çok ağır suçlamaların yapıldığı bir kavga patlak verdi. Oda TV, patronu Soner Yalçın, KRT ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan adına yalın kılıç savaşa girdi. Fatih Altaylı'nın tam da bu kavga üzerine yazdığı 'iktidar köstebekleri$ yazısı olay oldu...

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ODA TV ile KRT arasında çok kanlı bir savaş başladı. Soner Yalçın'ın sahipliğindeki Oda TV, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın, Kanaltürk satışı bahanesiyle AK parti iktidarından 95 milyon dolar aldığını belirtip, Tuncay Özkan'ın iktidarla gizli işbirliği yaptığını ima etti. 

O yalı Soner Yalçın'a tahsis edildi

Tuncay Özkan'ın kontrolündeki KRT TV ise bu habere çok daha ağır suçlamalarla cevap verdi. Oda TV'nin patronu Soner Yalçın'ın, '5'li Çete'nin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye  yönelik toplantı yaptığı Yalı'yı kullandığını ve o toplantılardan alınan kararlar doğrultusunda yayıp yaptırmakla suçlandı.

Fatih Altaylı isim vermeden vurdu

Soner Yalçın ile Tuncay Özkan'ın iki medya grubu üzerinden kavgası sürerken, Fatih Altaylı'dan çok dikkat çeken bir yazı geldi. Altaylı, CHP dahil tüm muhalefet partilerinde ve muhalif görünümlü medyada "iktidar köstebekleri" olduğunu yazdı.

Muhalefetteki iktidar köstebeklerine dikkat

Fatih Altaylı, 'iktidar köstebekleri'nin nasıl faaliyet yürüttüklerini de şöyle özetledi: "Bunlar bir yandan da parti içi kavgaları körükleyerek, muhalefetin ciddi bir güç kaybına da neden oluyorlar, bir yandan da muhalefetin dağınık bir görüntü vermesini sağlayarak, iktidara destek veriyorlar."

Gazeteciden medet uman siyasetçiler...

Siyasetçilere gazetecilerle aralarında camdan duvar oluşturmaları tavsiyesinde bulunan Altaylı, "Gazeteciden medet umup, onun aklı ile hareket eden siyasetçinin ne başarılı olduğu görülmüştür ne de siyasi ömrünün uzun olduğu."

Yılmaz olsaydı keşke ama Çiller de olur

"Bu konuda Mesut Yılmaz hayatta olsa idi anlatacağı çok şey olurdu. Ama Tansu Çiller’in anılarını dinlemek bile öğretici olabilir" ifadelerini kullandı.

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