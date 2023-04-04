11 ayın sultanı Ramazan ayının ortasına gelirken bu mübarek ayı hakkıyla, ibadet ederek geçirmek isteyenler Diyanet fetva hattına merak ettiklerini sorabiliyorlar. Bu yıl da en çok merak edilen sorularda biri kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi oldu. Peki kadınlar teravih namazını camide cemaatle birlikte kılabilir mi?

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Ramazan ayının gündüzünü oruçla, gecesini namazla geçiren müslümanlar yaptıkları ibadetlerin kusursuz olması için akıllarına takılanları Diyanet'in fetva hattına sormaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca akşam ezanından sonra genellikle camilerde, cemaatle kılınan teravih namazını kadınlar da kılabilir mi, kadınlar camide teravih namazı kılabilir mi soruları merak ediliyor. Diyanet bu konudaki kafa karışıklığını giderdi ve net bir şekilde bu konuya cevap verdi.

Kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Kadınların mescidlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır" (Müslim, “Salat", 134-137).

Hz. Peygamber, mescide gitmelerine izin verdiği, hatta teşvik ettiği (Buhari, “İdeyn", 15-21; Müslim, “Salatü'l-'ideyn", 1-3, 10-12). kadınların, dikkat çekecek şekilde giyinmelerini (Müslim, “Libas", 34) ve koku sürünmelerini yasaklamış ve şöyle buyurmuştur: “Kadınlar cemaate katılmak istedikleri zaman, koku sürünmesinler" (Müslim, “Salat", 141-142).

Kadınlar için farz namazları evlerinde kılmaları daha faziletli ise de, camide münferit olarak veya cemaatle kılmalarında bir sakınca yoktur. Ancak güvenlik sorunu varsa veya fitne söz konusu ise ihtiyatlı olunmalıdır. Nitekim geçmiş kaynaklarda konu tartışılırken bu merkezde ele alınmıştır (Bkz. Zeyla'i, Tebyinü'l-Hakaik, Kahire, 1313, I, 139, 168; İbn Nüceym, el-Bahru'r-raik, Daru'l-Marife, Beyrut, ts. , I, 380).

Cemaatle kılınması maruf ve meşhur bir uygulama olan Teravih namazında, fitneye neden olacak herhangi bir durum olmaması halinde cemaat tercih edilebilir.