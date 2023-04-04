BIST 4.871
DOLAR 19,23
EURO 21,01
ALTIN 1.225,94
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman Kahta’da deprem soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Adıyaman Kahta’da deprem soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

ADIYAMAN'ın KAHTA ilçesinde deprem felaketinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma çerçevesinde yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

Abone ol

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki çöken binalarla ilgili Kahta Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 3 şahsı yakaladı.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yıkılan ve 36 vatandaşın hayatını kaybettiği yapının bilirkişi raporunda kusurlu oldukları 3 kişi tespit edildi. Demirci ve kalıpçı ustaları oldukları öğrenilen İ.Y.K., S.M. ve Z.E. isimli şahıslar Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
THY'den depremzedelere yönelik iş ilanı! "Afetzede ilanı" duyuruldu işte şartlar
THY'den depremzedelere yönelik iş ilanı! "Afetzede ilanı" duyuruldu işte şartlar
Kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi?
Kadınlar teravih namazını camide kılabilirler mi?
CHP'nin 4 partiye ayıracağı milletvekili sayısı kulislere sızdı DEVA itiraz etti plan bozuldu
CHP'nin 4 partiye ayıracağı milletvekili sayısı kulislere sızdı DEVA itiraz etti plan bozuldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 31 bin 700 TL oldu! O da sıradan bir hayat için...
İstanbul'da yaşamanın maliyeti aylık 31 bin 700 TL oldu! O da sıradan bir hayat için...
Meteoroloji yarın için uyardı! Çok kuvvetli olacak aman dikkat
Meteoroloji yarın için uyardı! Çok kuvvetli olacak aman dikkat
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Sayın cumhurbaşkanım' diyen Meral Akşener'e yanıt
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Sayın cumhurbaşkanım' diyen Meral Akşener'e yanıt
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 4 Nisan gecesi çekilecek zikirler
Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 4 Nisan gecesi çekilecek zikirler
HÜDA PAR yöneticisi tarih verip tehdit etti! '15 Mayıs sonun başlangıcı olacak'
HÜDA PAR yöneticisi tarih verip tehdit etti! '15 Mayıs sonun başlangıcı olacak'
YÖK açıkladı! Lisans ve lisansüstü burslara zam; 7 bin 500 liraya yükseltildi!
YÖK açıkladı! Lisans ve lisansüstü burslara zam; 7 bin 500 liraya yükseltildi!
Sakarya'dan çok acı haber! Haberi duyan arkadaşları kahroldu
Sakarya'dan çok acı haber! Haberi duyan arkadaşları kahroldu
Öz ablası neden oldu fedakar anne isyan etti: Sesimi duyun artık
Öz ablası neden oldu fedakar anne isyan etti: Sesimi duyun artık
PTT personel alımı 2023 başvuru ne zaman, nasıl yapılır?
PTT personel alımı 2023 başvuru ne zaman, nasıl yapılır?