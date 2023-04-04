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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor. Bu akşam MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u konuk edecek ve maçı Zorbay Küçük yönetecek.

Yarın ve 6 Nisan Perşembe günü de 2 karşılaşma oynanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

5 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray - Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam

6 Nisan Perşembe

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor: Volkan Bayarslan

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